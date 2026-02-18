Праздник влюбленных 14 февраля уже позади, но для тех, кто еще не успел поздравить любимого человека, еще есть возможность это сделать. После Дня Валентина цены на цветы немного снизились, и сейчас хорошее время приобрести весенние букеты.

Сколько стоят тюльпаны в Украине, читайте в нашем материале.

Сколько стоят тюльпаны: обзор цен в цветочных магазинах

Самые дешевые тюльпаны можно найти в обычных офлайн-точках или на рынках. Если же вы предпочитаете комфорт, заказать цветы можно через интернет-магазины, где вы можете выбрать готовый букет или заказать индивидуальную сборку.

Сейчас смотрят

Однако ближе к 8 Марта стоимость цветов возрастет из-за повышенного спроса.

От чего зависит цена тюльпана:

В крупных областных центрах цены выше, чем в меньших городах.

Букеты в супермаркетах и на рынках дешевле онлайн-заказов с доставкой.

Редкие сорта дороже стандартных.

Неустойчивая погода, морозы, оттепели, перепады температур — влияют на доставку и сохранность цветов, а значит, могут поднять цену.

Сколько стоят тюльпаны в 2026 году, по состоянию на 18 февраля:

Novus – букет из 7 тюльпанов можно приобрести по акционной цене 299 грн.

Ашан – один цветок стоит от 44 до 55 грн, в зависимости от сорта.

Сильпо – мини-букет из 7 тюльпанов обойдется в 199 грн, а 11 штук – 399 грн.

Цветочный магазин Камелия Маркет – персиковые тюльпаны за 75 грн, обычный белый тюльпан – 63 грн за штуку.

Flowers.ua – 5 разноцветных тюльпанов стоят 659 грн, мини-букет из 7 розовых тюльпанов – 859 грн.

Сколько стоит один тюльпан

Цены на тюльпаны сильно различаются в зависимости от города. В Киеве они значительно выше, чем в областных центрах. Например, сейчас в Полтаве можно купить букет тюльпанов в магазине Flowers.ua всего за 399 грн.

Подобные акционные предложения можно найти и в других городах, таких как Днепр, Львов, Хмельницкий или Одесса, но выбор цветов в регионах меньше.

В зависимости от различных точек продаж, цена за один тюльпан в 2026 году колеблется от 44 до 75 грн в супермаркетах и от 63 до 123 грн в цветочных магазинах и онлайн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.