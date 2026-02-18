Свято закоханих 14 лютого вже позаду, але для тих, хто ще не встиг привітати кохану людину, досі є можливість це зробити. Після Дня Валентина ціни на квіти трохи знизилися, і зараз гарний час придбати весняні букети. 

Скільки коштують тюльпани в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштують тюльпани: огляд цін у квіткових магазинах

Найдешевші тюльпани можна знайти у звичайних офлайн‑точках або на ринках. Якщо ж ви віддаєте перевагу комфорту, замовити квіти можна через інтернет‑магазини, де ви можете вибрати готовий букет або замовити індивідуальну збірку. 

Проте ближче до 8 Березня вартість квітів зросте через підвищений попит.

Від чого залежить ціна тюльпана:

  • У великих обласних центрах ціни вищі, ніж у менших містах.
  • Букети у супермаркетах та на ринках дешевші за онлайн‑замовлення з доставкою.
  • Рідкісні сорти дорожчі за стандартні.
  • Нестійка погода, морози, відлиги, перепади температур – впливає на доставку та збереження квітів, а отже може піднімати ціну.

Скільки коштують тюльпани у 2026 році, станом на 18 лютого:

  • Novus – букет із 7 тюльпанів можна придбати за акційною ціною 299 грн.
  • Ашан – одна квітка коштує від 44 до 55 грн, залежно від сорту.
  • Сільпо – міні-букет із 7 тюльпанів обійдеться в 199 грн, а 11 штук – 399 грн.
  • Квітковий магазин Камелія Маркет – персикові тюльпани за 75 грн, звичайний білий тюльпан – 63 грн за штуку.
  • Flowers.ua – 5 різнокольорових тюльпанів коштують 659 грн, міні-букет із 7 рожевих тюльпанів – 859 грн.

Скільки коштує один тюльпан

Ціни на тюльпани сильно різняться залежно від міста. У Києві вони значно вищі, ніж в обласних центрах. Наприклад, зараз у Полтаві можна купити букет тюльпанів у магазині Flowers.ua всього за 399 грн.

Подібні акційні пропозиції можна знайти й у інших містах, як Дніпро, Львів, Хмельницький чи Одеса, але вибір квітів у регіонах менший.

Відповідно до різних точок продажу, ціна за один тюльпан у 2026 році коливається від 44 до 75 грн у супермаркетах і від 63 до 123 грн у квіткових магазинах та онлайн.

