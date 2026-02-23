Цветы — один из самых популярных подарков к 8 Марта. Букет остается универсальным способом поздравить маму, жену, коллегу или учительницу. Но каждый год накануне праздника цены растут. И 2026 год может стать исключением только в одном — подорожание, вероятно, будет еще больше.

Сколько будут стоить цветы на 8 марта, читайте в нашем материале.

Сколько сейчас стоит роза

После Дня влюбленных цены стабилизировались. По состоянию на конец февраля стоимость одной розы в среднем выглядит так:

Сейчас смотрят

в крупных сетях цветочных магазинов — 100-120 грн за штуку;

100-120 грн за штуку; кенийские сорта — от 85 грн;

от 85 грн; высокие розы 80-90 см — от 105 до 130 грн в зависимости от сорта;

от 105 до 130 грн в зависимости от сорта; импортные эквадорские розы — от 99 до 135 грн;

от 99 до 135 грн; в сервисах доставки поштучные розы стартуют от 99 грн, красные и премиальные — 139–149 грн;

139–149 грн; на рынках — в среднем 70–110 грн, в крупных городах возле метро 90–120 грн.

Готовые букеты, конечно, дороже. Например, 7 роз с доставкой могут стоить около 1 100–1 200 грн. Большие композиции из 101 розы в сетях стартуют от 9-10 тысяч гривен.

Сколько стоит роза 8 марта

Цены на цветы 8 марта увеличиваются примерно в полтора раза. То есть роза, которая сейчас стоит 100 грн, может обойтись уже в 140–160 грн. А некоторые популярные сорта, еще дороже.

В этом году все будет зависеть от двух вещей:

сколько цветов завезут;

насколько активно их будут покупать.

Если объем поставок будет ограниченным, цены могут подскочить сильнее, чем в предыдущие годы.

Сколько стоит 1 тюльпан 8 марта

Сейчас цены на тюльпаны еще остаются относительно сдержанными, однако непосредственно перед 8 марта они традиционно резко растут. В среднем подорожание составляет примерно в полтора раза, и этот год, вероятно, не станет исключением.

Поштучные тюльпаны, которые сегодня продают по 44–55 грн, ближе к 8 марта могут подняться в цене до 70-85 грн за цветок.

Сколько будут стоить цветы на 8 марта

В 2026 году на рынок влияет еще один фактор — ситуация с электроэнергией.

Цветы нужно хранить в специальных холодильных камерах с постоянной прохладной температурой. Если свет пропадает, магазины вынуждены подключать генераторы. Это расходы на топливо, обслуживание техники и резервное оборудование.

Для предпринимателей это серьезная нагрузка. Часть из них может не рисковать и не завозить большие партии товара. А если товара будет меньше, чем обычно, стоимость цветов 8 марта вырастет еще сильнее, просто из-за недостатка предложения.

Именно поэтому в этом году цены могут подняться больше, чем стандартные 30-50%.

Перед 8 марта службы доставки работают на пределе возможностей. Заказов очень много, и даже крупные компании физически не успевают.

Если в обычный день букет привозят за 1–2 часа, то накануне праздника ожидание может затянуться. Часто доставка переносится на более позднее время, чем было запланировано.

Поэтому тем, кто планирует дарить цветы с доставкой, лучше оформлять заказ заранее.

Как не переплатить, покупая цветы 8 марта

Чтобы не потратить лишнего:

покупайте цветы 5–6 марта, а не 8-го;

обращайте внимание на сезонные варианты: тюльпаны, мимозы, альстромерии;

сравнивайте цены в сетях и на рынках;

не переплачивайте за сложную упаковку;

заказывайте доставку за несколько дней до пика нагрузки.

Поэтому главное правило этого года — не тянуть до последнего дня. Ведь ближе к 8 марта дорожают не только цветы, но и время.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.