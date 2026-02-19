Праздник влюбленных 14 февраля уже позади, но поздравить любимого человека все еще можно без переплат. После пикового ажиотажа цены на цветы заметно снизились, поэтому сейчас подходящий момент купить розы по более адекватной стоимости.

Какова стоимость розы и за сколько можно приобрести букет, читайте в нашем материале.

Сколько стоит одна роза в магазинах

В крупных торговых сетях после праздника самые доступные цены. Так, в Сильпо розы поштучно продают в широком диапазоне.

В частности, нежный сорт Принц Персии стоит 45,99 грн, классическая красная Гран При (50 см) — 89,99 грн, а Джумилия — 99,00 грн за штуку. Для тех, кто не хочет долго выбирать, есть готовые микс-букеты из 5 бутонов за 299,00 грн.

Средняя стоимость розы в магазине Камелия около 100-120 грн. В этой цветочной сети цены немного выше, чем в Сильпо, но и выбор сортов больше.

Кенийская розовая роза здесь стоит 85,00 грн, желтая Пенни Лейн (70 см) — 98,00 грн. Более высокие розы (80 см) — от 105,00 грн (Аваланч) до 125,00 грн (Маричка). Немного дороже — Гран При 90 см за 129,00 грн, а Джумилия со стеблем 70 см — 110,00 грн.

Для масштабных подарков в Камелии предлагают букеты из 101 розы: Playa Blanka — 10 390 грн, а Аваланч (70 см) по акционной цене — 9 150 грн.

В Украфлора акцент делают на импортные эквадорские розы. Стоимость роз здесь стартует от 99,00 грн за Cool Water и доходит до 135,00 грн за Mondial. Пионовидная Mandarin X-pression и White Chocolate стоят по 127,00 грн.

За сколько можно купить розу с доставкой

В Flowers.ua после Дня Валентина также цены без резкого повышения. Поштучные розы стоят от 99 грн. В частности, белая и желтая розы стоят — по 99 грн, красная и розовая — по 139 грн. Отдельно красную розу продают и за 149 грн — в зависимости от сорта и партии.

Готовые букеты в Flowers.ua обойдутся дороже, но выглядят презентабельно:

7 белых или 5 красных роз — 1 099 грн,

7 розовых роз — 1 199 грн,

5 красных роз с подарком (коробка конфет) — 1 259 грн.

Сколько стоит 1 роза на рынках

На городских рынках и возле станций метро цены обычно ниже, но зависят от города и поставок.

В среднем по Украине штучную розу после 14 февраля продают за 70-110 грн. В крупных городах возле метро чаще просят 90-120 грн, тогда как в регионах и небольших городах можно найти варианты по 60-90 грн, особенно ближе к обеду или вечером.

