Квіти — один із найпопулярніших подарунків до 8 Березня. Букет залишається універсальним способом привітати маму, дружину, колегу чи вчительку. Але щороку напередодні свята ціни зростають. І 2026 рік може стати винятком лише в одному — подорожчання, ймовірно, буде ще більшим.

Скільки коштуватимуть квіти на 8 березня, читайте в нашому матеріалі.

Скільки зараз коштує троянда

Після Дня закоханих ціни стабілізувалися. Станом на кінець лютого вартість однієї троянди в середньому така:

у великих мережах квіткових магазинів — 100–120 грн за штуку;

кенійські сорти — від 85 грн;

високі троянди 80–90 см — від 105 до 130 грн залежно від сорту;

імпортні еквадорські троянди — від 99 до 135 грн;

у сервісах доставки поштучні троянди стартують від 99 грн, червоні та преміальні — 139–149 грн;

на ринках — у середньому 70–110 грн, у великих містах біля метро 90–120 грн.



Готові букети, звісно, дорожчі. Наприклад, 7 троянд із доставкою можуть коштувати близько 1 100–1 200 грн. Великі композиції зі 101 троянди в мережах стартують від 9–10 тис. грн.

Скільки коштує троянда 8 березня

Ціни на квіти 8 березня збільшуються приблизно у півтора раза. Тобто троянда, яка зараз коштує 100 грн, може обійтися вже у 140–160 грн. А окремі популярні сорти, ще дорожче.

Цьогоріч все залежатиме від двох речей:

скільки квітів завезуть;

наскільки активно їх купуватимуть.

Якщо обсяг постачань буде обмеженим, ціни можуть підскочити більше, ніж у попередні роки.

Скільки коштує 1 тюльпан 8 березня

Наразі ціни на тюльпани ще залишаються відносно стриманими, однак безпосередньо перед 8 березня вони традиційно різко зростають. У середньому подорожчання становить приблизно у півтора раза, і цей рік, імовірно, не стане винятком.

Поштучні тюльпани, які сьогодні продають по 44–55 гривень, ближче до 8 березня можуть піднятися в ціні до 70–85 грн за квітку.

Скільки будуть коштувати квіти на 8 березня

У 2026 році на ринок впливає ще один фактор — ситуація з електроенергією.

Квіти потрібно зберігати у спеціальних холодильних камерах із постійною прохолодною температурою. Якщо світло зникає, магазини змушені підключати генератори. Це витрати на пальне, обслуговування техніки та резервне обладнання.

Для підприємців це серйозне навантаження. Частина з них може не ризикувати й не завозити великі партії товару. А якщо товару буде менше, ніж зазвичай, вартість квітів 8 березня зросте ще сильніше, просто через нестачу пропозиції.

Саме тому цьогоріч ціни можуть піднятися більше, ніж стандартні 30–50%.

Перед 8 березня служби доставки працюють на межі можливостей. Замовлень дуже багато, і навіть великі компанії фізично не встигають.

Якщо в звичайний день букет привозять за 1–2 години, то напередодні свята очікування може затягнутися. Часто доставка переноситься на пізніший час, ніж було заплановано.

Тому тим, хто планує дарувати квіти з доставкою, краще оформлювати замовлення заздалегідь.

Як не переплатити, купуючи квіти 8 березня

Щоб не витратити зайвого:

купуйте квіти 5–6 березня, а не 8-го;

звертайте увагу на сезонні варіанти: тюльпани, мімози, альстромерії;

порівнюйте ціни в мережах і на ринках;

не переплачуйте за складне пакування;

замовляйте доставку за кілька днів до піку навантаження.

Тож головне правило цього року — не тягнути до останнього дня. Бо ближче до 8 березня дорожчають не лише квіти, а й час.

