Відновлення економіки України впродовж наступного десятиліття оцінюється орієнтовно у $588 млрд.

Про це заявили Світовий банк, ООН, Європейська комісія та уряд України у понеділок, 23 лютого, за день до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

У скільки обійдеться відновлення України

Як пише Reuters, остання оцінка цих інституцій, що ґрунтується на даних за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року, зросла на 12% порівняно з минулорічною оцінкою.

Зараз дивляться

Це відбулося зокрема через збільшення на 21% за рік обсягів пошкодженої або знищеної енергетичної інфраструктури.

Дослідження не включає дані про посилені атаки Росії на українські енергетичні об’єкти в січні та лютому, які залишили десятки тисяч людей по всій Україні без тепла, електроенергії та води під час найхолоднішої зими за останні десятиліття.

П’ята з початку війни оцінка засвідчила, що прямі збитки в Україні сягнули $195 млрд – майже на 11% більше, ніж у попередньому звіті. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт і енергетика, повідомили організації.

Це більш ніж удвічі перевищує обсяг збитків, зафіксований у першому звіті 2022 року.

– Масштаби руйнувань величезні й постійно зростають, – йдеться у документі.

Найбільших пошкоджень зазнали прифронтові території та великі міста, включно зі столицею – Києвом.

Президент України Володимир Зеленський зазнає тривалого тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо погодження угоди про припинення вогню, яка може передбачати болісні поступки територіями.

Переговори між Росією та Україною в Женеві минулого тижня не принесли прориву.

Втрати економіки України через війну

Чотирьохрічна війна спричинила найбільшу в Європі кризу біженців із часів Другої світової війни. Станом на грудень 2025 року понад 6 млн українців перебувають за кордоном як біженці, ще 4,6 млн є внутрішньо переміщеними особами.

Війна завдала величезного удару по економіці України: її ВВП у реальному вимірі нині на 21% менший, ніж у 2021 році, до російського вторгнення.

Якщо війна триватиме цього року, зростання ВВП України, як очікується, буде обмежене приблизно 2%. У разі припинення вогню до кінця року зростання може помірно прискоритися до 4% у 2027 році та 4,5% у 2028 році.

– Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії загальна вартість відбудови та відновлення України нині оцінюється майже у $588 млрд протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП країни на 2025 рік, – заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд. Про це зазначив під час презентації п’ятої оцінки завданих збитків і потреб у відновленні України (RDNA5).

Порівняно з попередніми розрахунками, ця цифра зросла на 34%, оскільки енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей Росії.

Як пише Reuters, енергетичний сектор, який протягом минулого року зазнавав масованих ударів російських ракет і атак, поніс збитки майже на $25 млрд, при цьому деякі громадяни стикалися з перебоями в електропостачанні тривалістю до 18 годин на добу.

Найбільших збитків зазнав житловий сектор: пошкоджено або зруйновано 14% загального житлового фонду на суму близько $61 млрд, залізниця та інші складові транспортного сектору, де обсяг збитків становить $40,3 млрд, йдеться у звіті.

– Стара економічна модель України з її слабкою конкуренцією, великою тіньовою економікою та значною роллю держави створить тієї динаміки розвитку бізнесу, яка необхідна для відновлення, – йдеться у звіті.

Маттіас Шмале, гуманітарний координатор ООН в Україні, заявив, що вжиття заходів для повернення біженців, реінтеграції ветеранів і збільшення участі жінок на ринку праці матиме вирішальне значення для забезпечення економічного майбутнього України.

– Найважливішим активом України є її люди. Відновлення має бути орієнтованим на людину та базуватися на громадах, – наголосив Шмале.

Дані ООН свідчать, що нині в Україні на 2,4 млн менше дітей, ніж було до війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.