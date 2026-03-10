Рост потребительских цен в Украине в феврале 2026 года составил 1%, в январе этот показатель равнялся 0,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Индекс инфляции в феврале 2026 года

В ведомстве отметили, что в феврале 2025 года цены выросли на 0,8%. В годовом измерении по итогам февраля 2026 года инфляция составила 7,6%. В январе этот показатель равнялся 7,4%.

Сейчас смотрят

Базовая инфляция в феврале 2026 года составила 0,7%. В январе она равнялась 0,4%. В феврале 2025 года базовая инфляция также составила 0,7%. В годовом измерении по итогам прошлого месяца этот показатель остался на уровне 7%.

По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем 2026 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Больше всего подорожали овощи — на 13%. Также выросли цены на фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину, молоко и безалкогольные напитки.

Повышение цен в этих категориях составило от 0,4% до 6,1%.

На 0,3-4,1% подешевели мясо птицы, свинина, сахар, масло, сало, кисломолочная продукция и сыры.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в феврале повысились на 1,2%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 2,7%. В частности, одежда стала дешевле на 3%, а обувь — на 2,2%.

Цены в сфере транспорта выросли на 1,4%. Основной причиной стало подорожание топлива и масел на 3,3%. В то же время проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подешевел на 2,2%.

В сфере связи цены выросли на 5,2%. Причиной стало повышение тарифов на мобильную связь на 9,1%.

Напомним, в январе 2026 года рост потребительских цен в Украине ускорился до 0,7%. В декабре показатель составлял 0,2%, а в ноябре — 0,4%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.