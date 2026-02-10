Рост потребительских цен в Украине в январе 2026 года ускорился до 0,7% по сравнению с 0,2% в декабре и 0,4% в ноябре.

В январе 2025 года инфляция составляла 1,2%, поэтому в годовом измерении темпы роста цен по итогам января 2026 года замедлились до 7,4% против 8,0%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Госстат обнародовал данные об инфляции в Украине

Базовая инфляция в январе 2026 года выросла до 0,4% после 0,1% в декабре и 0,3% в ноябре.

Учитывая, что в январе 2025 года этот показатель составлял 1,3%, в годовом измерении базовая инфляция также снизилась – до 7,0% с 8,0% в декабре и 9,3% в ноябре.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего подорожали овощи – на 14,7%.

Цены на продукты переработки зерновых, фрукты, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, говядину, молоко и молочные продукты, хлеб и безалкогольные напитки выросли на 0,6-2,6%.

В то же время на 7,7% снизились цены на яйца. Кроме того, на 0,5–2,2% подешевели свинина, масло, мясо птицы, сахар, рис и сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в частности одежда – на 5,7%, а обувь – на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в основном из-за подорожания топлива и масел на 1,4% и проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и 1,0% соответственно.

В сфере связи цены повысились на 4,3%, что связано с ростом тарифов на местную телефонную связь на 33,0% и мобильную связь на 6,1%.

Уровень инфляции после начала войны

Напомним, инфляция в Украине в первый год полномасштабного вторжения РФ выросла до 26,6%. В 2023 году показатель снизился до 5,1%.

В 2024 году инфляция снова поднялась до 12%, а в 2025 году ее удалось сократить до 8%, в частности благодаря более жесткой монетарной политике Национального банка Украины.

В конце января НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2026 год в сторону ухудшения — с 6,6% до 7,5%. Прогноз на 2027 год также повысили — с 5% до 6%.

В декабре 2025 года правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15,5%.

