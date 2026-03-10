Зростання споживчих цін в Україні у лютому 2026 року становило 1%, у січні цей показник дорівнював 0,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Індекс інфляції в лютому 2026 року

У відомстві зазначили, що у лютому 2025 року ціни зросли на 0,8%. У річному вимірі за підсумками лютого 2026 року інфляція становила 7,6%. У січні цей показник дорівнював 7,4%.

Базова інфляція у лютому 2026 року становила 0,7%. У січні вона дорівнювала 0,4%. У лютому 2025 року базова інфляція також становила 0,7%. У річному вимірі за підсумками минулого місяця цей показник залишився на рівні 7%.

За даними Держстату, у лютому порівняно із січнем 2026 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Найбільше подорожчали овочі – на 13%. Також зросли ціни на фрукти, продукти переробки зернових, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко та безалкогольні напої.

Підвищення цін у цих категоріях становило від 0,4% до 6,1%.

На 0,3–4,1% подешевшали м’ясо птиці, свинина, цукор, олія, сало, кисломолочна продукція та сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у лютому підвищилися на 1,2%. Це пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,7%. Зокрема, одяг став дешевшим на 3%, а взуття — на 2,2%.

Ціни у сфері транспорту зросли на 1,4%. Основною причиною стало подорожчання пального та мастил на 3,3%. Водночас проїзд у залізничному пасажирському транспорті подешевшав на 2,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%. Причиною стало підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%.

Нагадаємо, у січні 2026 року зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 0,7%. У грудні показник становив 0,2%, а у листопаді – 0,4%.

