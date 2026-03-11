Война в Украине влияет на жизнь граждан. Из-за этого растет количество людей с инвалидностью.

Имеют ли люди с инвалидностью льготы на коммунальные услуги и при каких условиях, читайте в нашем материале.

Предусмотрены ли льготы на коммунальные услуги для людей с инвалидностью

Как сообщили специалисты Бесплатной юридической помощи, законодательство не предусматривает автоматических льгот на оплату жилья и коммунальных услуг для лиц с инвалидностью, полученной в результате общего заболевания. Однако органы местного самоуправления могут по своему усмотрению предоставлять дополнительные льготы малообеспеченным категориям граждан за счет средств местного бюджета.

Для получения скидки на ЖКУ лицам с инвалидностью I, II и III групп необходимо оформить субсидию через органы социальной защиты населения. Субсидии на газ, отопление, воду и электроэнергию предоставляются на общих основаниях, за исключением случаев особо тяжелых заболеваний.

Льготы на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью в 2026 году регулируются законом Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине.

Льготы на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью 1 группы

Лица с инвалидностью первой группы, имеющие общее заболевание, не получают льгот на коммунальные услуги. Они могут оформить субсидию на общих основаниях через органы социальной защиты населения.

Однако значительные льготы предусмотрены для тех, кто принадлежит к специальным категориям.

В Минветеранов сообщили, что лица с инвалидностью вследствие войны 1, 2 и 3 групп получают 100% скидку на:

пользование жильем (норма — 21 кв. м на каждого постоянного жителя + 10,5 кв. м на семью);

коммунальные услуги — газ, электроэнергию, воду, сжиженный баллонный газ в пределах средних норм;

топливо, в том числе жидкое, для домов без центрального отопления.

Ликвидаторы ЧАЭС 1 категории и члены их семей получают 50% скидки на оплату жилья, коммунальные услуги и топливо (если нет центрального отопления), а также на проживание в общежитиях.

Жертвы нацистских преследований также имеют право на 100% скидку на ЖКП.

Эти льготы предоставляются только при наличии соответствующего подтверждающего документа — удостоверения личности соответствующей категории.

Льготы для лиц с инвалидностью 2 группы

Льготы на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью 2 группы не предусмотрены. Но они имеют право на приоритетное получение жилья, если инвалидность связана с производственными травмами или военной службой.

Также они имеют право на оформление субсидии на коммунальные услуги через органы социальной защиты. Итак, для второй группы инвалидности основной механизм уменьшения расходов на жилищно-коммунальные услуги — субсидия, а не льгота.

Льготы на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью 3 группы

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, лица с третьей группой инвалидности не имеют льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Впрочем, они могут оформить субсидию, чтобы уменьшить расходы на коммуналку.

Особенности получения субсидии:

Обращаться можно в любой сервисный центр ПФУ или через веб-портал.

В летние месяцы может начисляться нулевая субсидия, но с началом отопительного сезона ее пересчитывают.

Для оформления необходимо подать декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства, удостоверение личности, справку о доходах.

Учитываются доходы и расходы всех членов семьи, которые реально проживают по данному адресу.

Как видим, при оформлении льготы на коммуналку для лиц с инвалидностью учитывают не только группу инвалидности, но и дополнительную категорию, к которой принадлежит лицо. Только сочетание группы инвалидности с конкретным статусом (например, участник войны или ликвидатор аварии на ЧАЭС) дает право на значительные льготы, включая полную оплату жилья и коммунальных услуг.

