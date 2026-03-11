Війна в Україні впливає на життя громадян. Через це зростає кількість осіб з інвалідністю.

Чи мають особи з інвалідністю пільги на комунальні послуги та за яких умов, читайте в нашому матеріалі.

Чи передбачені пільги на комунальні послуги для осіб з інвалідністю

Як повідомили фахівці Безоплатної правничої допомоги, законодавство не передбачає автоматичних пільг на оплату житла та комунальних послуг для осіб з інвалідністю, отриманою через загальне захворювання. Проте органи місцевого самоврядування можуть на власний розсуд надавати додаткові пільги малозабезпеченим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зараз дивляться

Для отримання знижки на ЖКП особам з інвалідністю I, II та III груп необхідно оформити субсидію через органи соціального захисту населення. Субсидії на газ, опалення, воду та електроенергію надаються на загальних підставах, за винятком випадків особливо тяжких захворювань.

Пільги на комунальні послуги для осіб з інвалідністю у 2026 році регулюються законом Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.

Пільги на комунальні послуги для особи з інвалідністю 1 групи

Особи з інвалідністю першої групи, які мають загальне захворювання, не отримують пільг на комунальні послуги. Вони можуть оформити субсидію на загальних підставах через органи соціального захисту населення.

Однак значні пільги передбачені для тих, хто належить до спеціальних категорій.

У Мінветеранів повідомили, що особи з інвалідністю внаслідок війни 1, 2 та 3 груп отримують 100% знижку на:

користування житлом (норма — 21 кв. м на кожного постійного мешканця + 10,5 кв. м на сім’ю);

комунальні послуги — газ, електроенергію, воду, скраплений балонний газ у межах середніх норм;

паливо, у тому числі рідке, для будинків без центрального опалення.



Ліквідатори ЧАЕС 1 категорії та члени їхніх сімей отримують 50% знижки на оплату житла, комунальні послуги та паливо (якщо немає центрального опалення), а також на проживання в гуртожитках.

Жертви нацистських переслідувань також мають право на 100% знижку на ЖКП.



Ці пільги надаються лише при наявності відповідного підтверджуючого документа — посвідчення особи відповідної категорії.

Пільги для осіб з інвалідністю 2 групи

Пільги на комунальні послуги для особи з інвалідністю 2 групи не передбачені. Але вони мають право на пріоритетне отримання житла, якщо інвалідність пов’язана з виробничими травмами або військовою службою.

Також вони мають право на оформлення субсидії на комунальні послуги через органи соціального захисту. Отже, для другої групи інвалідності основний механізм зменшення витрат на житлово-комунальні послуги — субсидія, а не пільга.

Пільги на комунальні послуги для особи з інвалідністю 3 групи

Як пояснили у Пенсійному фонді України, особи з третьою групою інвалідності не мають пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Втім, вони можуть оформити субсидію, щоб зменшити витрати на комуналку.

Особливості отримання субсидії:

Звертатися можна до будь-якого сервісного центру ПФУ або через вебпортал.

Літні місяці можуть давати нульову субсидію, але з початком опалювального сезону її перераховують.

Для оформлення потрібно подати декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства, посвідчення особи, довідку про доходи.

До уваги беруться доходи та витрати всіх членів сім’ї, які реально проживають за адресою.

Як бачимо, при оформленні пільги на комуналку для осіб з інвалідністю враховують не тільки групу інвалідності, а й додаткову категорію, до якої належить особа. Лише поєднання групи інвалідності з конкретним статусом (наприклад, учасник війни або ліквідатор аварії на ЧАЕС) дає право на значні пільги, включно з повною оплатою житла та комунальних послуг.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.