Один из факторов повышения цен на топливо в Украине — это рост стоимости закупок за рубежом, ведь наша страна очень зависит от импорта из-за отсутствия нефтепереработки.

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

В то же время он не исключил согласованных действий операторов реализации топлива.

Цены на топливо в Украине

По словам Павла Кириленко, основные факторы роста розничных цен на топливо в Украине: рост спроса и сокращение предложения и запасов, рост стоимости закупки нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста их себестоимости, удорожание логистики и невозможность сравнения условий и объемов хранения топлива в Украине.

Председатель АМКУ указал, что основным объективным фактором роста цен на топливо является остановка в прошлом году единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине — Кременчугского НПЗ.

— Почти все светлые нефтепродукты в процентном эквиваленте 85% плюс зависят от импорта, — отметил глава АМКУ во время своего выступления в Верховной Раде.

По его словам, с 27 февраля, учитывая информацию операторов АЗК, объемы закупки нефтепродуктов, в частности бензина марки А-95, выросли на 40–50%, а дизельного топлива — на 60–140%.

Одновременно европейские поставщики сокращали объемы предложений для Украины, потому что им нужно наполнять собственные рынки, сказал Кириленко.

По состоянию на 9 марта Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о росте цен на топливо в Украине, увидев в этом антиконкурентные согласованные действия.

— Несмотря на объективные факторы роста цен на светлые нефтепродукты, АМКУ не исключает, что такая ситуация могла произойти из-за субъективных факторов, — подчеркнул Кириленко.

В то же время нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с началом полномасштабного вторжения России, поскольку тогда в Украине были значительные проблемы с логистикой, но был устойчивый ресурс топлива в Европе.

По словам Павла Кириленко, в Европе цены на топливо по состоянию на 23 февраля уже выросли на 10,5%, а в Украине это произошло только 4 марта.

