В Украине более 85% топлива — импорт: глава АМКУ объяснил рост цен на АЗС
- В Украине растут цены на топливо из-за подорожания импортных нефтепродуктов.
- Более 85% светлых нефтепродуктов страна импортирует из-за отсутствия собственной нефтепереработки.
- Спрос на бензин А-95 вырос на 40–50%, на дизель — на 60–140%.
Один из факторов повышения цен на топливо в Украине — это рост стоимости закупок за рубежом, ведь наша страна очень зависит от импорта из-за отсутствия нефтепереработки.
Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.
В то же время он не исключил согласованных действий операторов реализации топлива.
Цены на топливо в Украине
По словам Павла Кириленко, основные факторы роста розничных цен на топливо в Украине: рост спроса и сокращение предложения и запасов, рост стоимости закупки нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста их себестоимости, удорожание логистики и невозможность сравнения условий и объемов хранения топлива в Украине.
Председатель АМКУ указал, что основным объективным фактором роста цен на топливо является остановка в прошлом году единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине — Кременчугского НПЗ.
— Почти все светлые нефтепродукты в процентном эквиваленте 85% плюс зависят от импорта, — отметил глава АМКУ во время своего выступления в Верховной Раде.
По его словам, с 27 февраля, учитывая информацию операторов АЗК, объемы закупки нефтепродуктов, в частности бензина марки А-95, выросли на 40–50%, а дизельного топлива — на 60–140%.
Одновременно европейские поставщики сокращали объемы предложений для Украины, потому что им нужно наполнять собственные рынки, сказал Кириленко.
По состоянию на 9 марта Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о росте цен на топливо в Украине, увидев в этом антиконкурентные согласованные действия.
— Несмотря на объективные факторы роста цен на светлые нефтепродукты, АМКУ не исключает, что такая ситуация могла произойти из-за субъективных факторов, — подчеркнул Кириленко.
В то же время нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с началом полномасштабного вторжения России, поскольку тогда в Украине были значительные проблемы с логистикой, но был устойчивый ресурс топлива в Европе.
По словам Павла Кириленко, в Европе цены на топливо по состоянию на 23 февраля уже выросли на 10,5%, а в Украине это произошло только 4 марта.