Один із факторів підвищення цін на пальне в Україні — це зростання вартості закупівлі за кордоном, адже наша країна дуже залежна від імпорту через відсутність нафтопереробки.

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Водночас він не виключив узгоджених дій операторів реалізації пального.

Ціни на пальне в Україні

За словами Павла Кириленка, основні фактори зростання роздрібних цін на пальне в Україні: зростання попиту та скорочення пропозиції та запасів, зростання вартості закупівлі нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання їхньої собівартості, здорожчання логістики та неможливість порівняння умов і об’ємів зберігання палива в Україні.

Голова АМКУ вказав, що основним об’єктивним чинником зростання цін на пальне є зупинка минулого року єдиного нафтопереробного підприємства в Україні — Кременчуцького НПЗ.

— Майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85% плюс залежать від імпорту, — зазначив голова АМКУ під час свого виступу у Верховній Раді.

За його словами, з 27 лютого з огляду на інформацію операторів АЗК, обсяги закупівлі нафтопродуктів, зокрема бензину марки А-95, зросли на 40–50%, а дизельного пального – на 60–140%.

Одночасно європейські постачальники скорочували обсяги пропозицій для України, бо їм потрібно наповнювати власні ринки, сказав Кириленко.

Станом на 9 березня Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо зростання цін на пальне в Україні, вбачаючи у цьому антиконкурентні узгоджені дії.

— Попри об’єктивні фактори зростання цін на світлі нафтопродукти, АМКУ не виключає, що така ситуація могла статися через суб’єктивні чинники, — наголосив Кириленко.

Водночас нинішню ситуацію не можна порівнювати з початком повномасштабного вторгнення Росії, оскільки тоді в Україні були значні проблеми з логістикою, але був сталий ресурс пального в Європі.

За словами Павла Кириленка, в Європі ціни на пальне станом на 23 лютого вже зросли на 10,5%, а в Україні це сталося тільки 4 березня.

