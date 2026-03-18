Команда МВФ в Киеве: обсудят реформы и макроэкономическую политику
- Миссия МВФ начала переговоры в Киеве по вопросам макроэкономической политики и проведения налоговых реформ, необходимых для стабильного финансирования Украины.
- Несмотря на чрезвычайную важность этих мер для поддержки ВСУ, Верховная Рада задерживает принятие ключевых законопроектов, что уже вызвало обеспокоенность международных партнеров.
Команда Международного валютного фонда под руководством главы миссии по Украине Гэвина Грея начала встречи в Киеве, во время которых будет обсуждаться ряд важных вопросов, в частности ключевые реформы.
Об этом сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.
Команда МВФ начала встречи в Киеве
По словам представительницы МВФ, на встречах обсудят макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы.
В рамках договоренностей с МВФ по программе EFF Украина обязалась до конца марта 2026 года ввести новые налоговые правила. В частности, они предусматривают, что с 2027 года предприниматели на упрощенной системе с годовым доходом свыше 4 млн грн будут обязаны регистрироваться в качестве плательщиков НДС.
Однако вскоре Министерство финансов пересмотрело порог в 1 млн грн после протестов бизнеса и петиции в Кабмин. В то же время законопроект до сих пор не внесен в Верховную Раду.
10 марта Верховная Рада провалила законопроект №14025 о налогообложении доходов, полученных через онлайн-платформы. Документ, который Украина должна была принять в рамках договоренностей с МВФ, получил только 168 из необходимых 226 голосов народных депутатов.
В Министерстве финансов объяснили, что получение помощи от партнеров напрямую зависит от внедрения согласованных реформ.
Во время войны абсолютно все внутренние доходы государства — от налогов, таможни и облигаций (ОВГЗ) — направляются исключительно на обеспечение потребностей украинской армии, утверждают в Минфине.
17 марта издание Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд выразил обеспокоенность из-за способности Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов из-за затягивания принятия необходимых решений в Верховной Раде.