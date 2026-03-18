Команда Международного валютного фонда под руководством главы миссии по Украине Гэвина Грея начала встречи в Киеве, во время которых будет обсуждаться ряд важных вопросов, в частности ключевые реформы.

Об этом сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Команда МВФ начала встречи в Киеве

По словам представительницы МВФ, на встречах обсудят макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы.

Сейчас смотрят

В рамках договоренностей с МВФ по программе EFF Украина обязалась до конца марта 2026 года ввести новые налоговые правила. В частности, они предусматривают, что с 2027 года предприниматели на упрощенной системе с годовым доходом свыше 4 млн грн будут обязаны регистрироваться в качестве плательщиков НДС.

Однако вскоре Министерство финансов пересмотрело порог в 1 млн грн после протестов бизнеса и петиции в Кабмин. В то же время законопроект до сих пор не внесен в Верховную Раду.

10 марта Верховная Рада провалила законопроект №14025 о налогообложении доходов, полученных через онлайн-платформы. Документ, который Украина должна была принять в рамках договоренностей с МВФ, получил только 168 из необходимых 226 голосов народных депутатов.

В Министерстве финансов объяснили, что получение помощи от партнеров напрямую зависит от внедрения согласованных реформ.

Во время войны абсолютно все внутренние доходы государства — от налогов, таможни и облигаций (ОВГЗ) — направляются исключительно на обеспечение потребностей украинской армии, утверждают в Минфине.

17 марта издание Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд выразил обеспокоенность из-за способности Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов из-за затягивания принятия необходимых решений в Верховной Раде.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.