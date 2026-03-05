Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может стать серьезным вызовом глобальной экономики и повлиять на инфляционные процессы и темпы роста.

МВФ о Ближнем Востоке

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время конференции Азия в 2050 году в Бангкоке.

– Сейчас время более частых, более неожиданных потрясений. В большинстве случаев мы не можем предусмотреть их четкий характер. Но во всех случаях мы можем приложить усилия, чтобы подготовиться к ним, – отметила она.

По словам Георгиевой, фонд внимательно отслеживает развитие событий в регионе и выражает беспокойство из-за гуманитарных последствий конфликта.

Сейчас смотрят

Она добавила, что оценки влияния ситуации будут учтены в апрельском прогнозе мировой экономики.

Если противостояние затянется, это может сказаться на ценах на энергоносители, рыночных настроениях, экономическом росте и инфляции, “возложив новые требования на плечи ответственных за формирование политики повсюду”, подчеркнула глава МВФ.

– Чем быстрее эта беда закончится, тем лучше будет для всего мира, – констатировала глава МВФ.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил направить лучших специалистов по сбитию иранских дронов на Ближний Восток.

При условии, что лидеры региона убедит Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.