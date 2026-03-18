Команда МВФ у Києві: обговорять реформи та макроекономічну політику
- Місія МВФ розпочала переговори у Києві щодо макроекономічної політики та впровадження податкових реформ, необхідних для стабільного фінансування України.
- Попри критичну важливість цих кроків для підтримки ЗСУ, Верховна Рада затримує ухвалення ключових законопроєктів, що вже викликало занепокоєння міжнародних партнерів.
Команда Міжнародного валютного фонду під керівництвом очільника місії по Україні Гевіном Греєм розпочала зустрічі в Києві, під час яких обговорять низку важливих тем, зокрема, ключові реформи.
Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.
За словами представниці МВФ, на зустрічах обговорять макроекономічну політику та ключові структурні реформи.
У межах домовленостей із МВФ за програмою EFF Україна зобов’язалася до кінця березня 2026 року запровадити нові податкові правила. Зокрема, вони передбачають, що з 2027 року підприємці на спрощеній системі з річним доходом понад 4 млн грн будуть зобов’язані реєструватися платниками ПДВ.
Проте згодом Міністерство фінансів переглянуло поріг у 1 млн грн після протестів бізнесу та петиції до Кабміну. Водночас законопроєкт досі не внесено до Верховної Ради.
10 березня Верховна Рада провалила законопроєкт №14025 про оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи. Документ, який Україна мала ухвалити в межах домовленостей із МВФ, отримав лише 168 з необхідних 226 голосів народних депутатів.
У Міністерстві фінансів пояснили, що отримання допомоги від партнерів прямо залежить від запровадження погоджених реформ.
Під час війни абсолютно всі внутрішні доходи держави – від податків, митниці та облігацій (ОВДП) – спрямовуються виключно на забезпечення потреб української армії, стверджують у Мінфіні.
17 березня видання Bloomberg повідомляло, що Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо спроможності України отримати іншу частину фінансування з пакету на $8,1 млрд через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.