Команда Міжнародного валютного фонду під керівництвом очільника місії по Україні Гевіном Греєм розпочала зустрічі в Києві, під час яких обговорять низку важливих тем, зокрема, ключові реформи.

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

За словами представниці МВФ, на зустрічах обговорять макроекономічну політику та ключові структурні реформи.

У межах домовленостей із МВФ за програмою EFF Україна зобов’язалася до кінця березня 2026 року запровадити нові податкові правила. Зокрема, вони передбачають, що з 2027 року підприємці на спрощеній системі з річним доходом понад 4 млн грн будуть зобов’язані реєструватися платниками ПДВ.

Проте згодом Міністерство фінансів переглянуло поріг у 1 млн грн після протестів бізнесу та петиції до Кабміну. Водночас законопроєкт досі не внесено до Верховної Ради.

10 березня Верховна Рада провалила законопроєкт №14025 про оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи. Документ, який Україна мала ухвалити в межах домовленостей із МВФ, отримав лише 168 з необхідних 226 голосів народних депутатів.

У Міністерстві фінансів пояснили, що отримання допомоги від партнерів прямо залежить від запровадження погоджених реформ.

Під час війни абсолютно всі внутрішні доходи держави – від податків, митниці та облігацій (ОВДП) – спрямовуються виключно на забезпечення потреб української армії, стверджують у Мінфіні.

17 березня видання Bloomberg повідомляло, що Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо спроможності України отримати іншу частину фінансування з пакету на $8,1 млрд через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.

