Международный валютный фонд выразил обеспокоенность относительно способности Украины получить остальное финансирование из пакета на $8,1 млрд из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде.

Об этом пишет Bloomberg.

МВФ обеспокоен способностью Украины получить $8,1 млрд

— Могу сказать, что я обеспокоена, — прокомментировала ситуацию постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.

У украинского парламента есть время до конца марта, чтобы принять поправки к закону, которые повысят налоги для предприятий и домохозяйств в рамках последней четырехлетней программы кредитования.

— Эти меры крайне непопулярны среди населения на пятом году войны, но их необходимо принять, чтобы разблокировать оставшееся финансирование. Киев уже получил $1,5 млрд по последней программе, — говорится в материале.

По информации источника, знакомого с ситуацией и пожелавшего остаться анонимным, сотрудники МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем должны начать встречи с украинскими законодателями 18 марта.

Связанные темы:

