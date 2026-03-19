В странах Европейского Союза минимальная зарплата остается ключевой темой для миллионов людей. По оценкам Euronews на основе данных Eurostat, около 12,8 миллиона работников в 22 странах ЕС получают минимальную заработную плату или меньше.

Поэтому любые новости о ее пересмотре вызывают большой интерес — люди ожидают, изменится ли их доход в новом году.

Какова минимальная зарплата в Украине в долларах и как она выглядит на фоне европейских зарплат

Минимальная зарплата в странах ЕС в долларах в 2026 году

Начало 2026 года принесло не для всех положительные изменения. Примерно треть работников из стран Европы так и не увидели повышения по сравнению с июлем 2025 года. Более того, в четырех странах минимальная зарплата вообще не выросла в течение года.

Уровень минимальной зарплаты в ЕС существенно отличается в зависимости от страны. Самые низкие показатели в Болгарии — 713$ (620€) в месяц. В Люксембурге она достигает 3 110$ (2704€), что превышает размер минимальной зарплаты в Украине в долларах почти в 16 раз.

Минимальная зарплата в Украине в долларах, по сравнению с другими странами, является самой низкой даже среди кандидатов в ЕС. Ведь, если учитывать страны-кандидаты в ЕС, то минимальная зарплата в Украине в долларах составляет 199$ (173€), в Молдове — 367$ (319€).

Пять стран имеют минимальную зарплату свыше 2 300$ (2 000€). Кроме Люксембурга, это:

Ирландия — 2 749$ (2 391€),

Германия — 2 695$ (2 343€),

Нидерланды — 2 639$ (2 295€),

Бельгия — 2 429$ (2 112€).

Ниже этой группы находятся Франция — 2 097$ (1 823€) и Испания — 1 588$ (1 381€), что показывает, насколько велики различия даже между соседними странами.

Eurostat условно делит страны на три категории:

свыше 1 725$ (1 500€),

от 1 150$ (1 000€) до 1 725$ (1 500€),

менее 1 150$ (1 000€).

В среднюю группу попадают Испания, Словения, Литва, Польша, Кипр, Португалия, Хорватия, Греция. Разница между ними относительно невелика.

Менее 1 150$ (1 000€) — в половине стран Европы. Среди 29 государств (22 члена ЕС и 7 кандидатов) в 15 странах минимальная зарплата ниже 1 150$ (1 000€). Например:

Чехия — 1 063$ (924€),

Венгрия — 964$ (838€),

Румыния — 914$ (795€),

Турция — 752$ (654€),

Албания — 595$ (517€).

Покупательная способность в странах Европы

Существует существенный разрыв между Западной и Восточной Европой. Впрочем, номинальные суммы не всегда отражают реальную покупательную способность. Для объективного сравнения используется показатель покупательной способности (PPS). После пересчета разрыв между странами значительно уменьшается.

Например, в PPS:

Эстония — 886,

Германия — 2 157.

Страны-кандидаты (кроме Албании) выглядят в этом рейтинге лучше. Так, Румыния поднимается с 20-го места на 12-е, Северная Македония — с 26-го на 20-е, Сербия — с 22-го на 17-е, Турция — на несколько позиций вверх. Чехия и Эстония теряют по 8 позиций.

Какие страны Европы не имеют законодательно установленной минимальной зарплаты

Не во всех странах Европы законодательно установлен минимальный размер заработной платы: его нет в Италии, Австрии, Швеции, Дании и Финляндии.

Что касается изменений в 2025–2026 годах, то в Бельгии, Эстонии, Греции, Испании, Люксембурге и Словении минимальный размер заработной платы остался без изменений.

Наибольшее повышение наблюдалось в Болгарии, Венгрии, Литве и Словакии — более 11%. В Румынии зарплата в национальной валюте не изменилась, однако немного снизилась в долларах и евро из-за колебаний курса.

Более высокая производительность экономики и более сильная промышленность позволяют увеличивать зарплаты, высокотехнологичные отрасли повышают эффективность, а важным фактором является также способность работников отстаивать свои права.

В итоге минимальные зарплаты в Европе остаются очень контрастными: от минимальных до более 3 110$ (2704€), с разницей в покупательной способности.

Источник: Euronews

