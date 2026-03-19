У країнах Європейського Союзу мінімальна зарплата залишається ключовою темою для мільйонів людей. За оцінками Euronews на основі даних Eurostat, близько 12,8 мільйона працівників у 22 державах ЄС отримують мінімальну оплату праці або менше.

Тому будь-які новини про її перегляд викликають великий інтерес — люди очікують, чи зміниться їхній дохід у новому році.

Яка мінімальна зарплата в Україні в доларах та як вона виглядає на фоні європейських зарплат, читайте в нашому матеріалі.

Мінімальна зарплата в країнах ЄС в доларах у 2026 році

Початок 2026 року приніс не для всіх позитивні зміни. Приблизно третина працівників з країн Європи так і не побачили підвищення порівняно з липнем 2025 року. Ба більше, у чотирьох країнах мінімальна зарплата взагалі не зросла протягом року.

Рівень мінімальної зарплати в ЄС суттєво відрізняється залежно від країни. Найнижчі показники у Болгарії — 713$ (620€) на місяць. У Люксембурзі вона сягає 3 110$ (2704€), що перевищує розмір мінімальної зарплати в Україні в доларах майже у 16 разів.

Мінімальна зарплата в Україні в доларах, у порівнянні з іншими країнами, є найнижчою навіть серед кандидатів у ЄС. Адже, якщо враховувати країни-кандидати в ЄС, то мінімальна зарплата в Україні в доларах – 199$ (173€), у Молдові — 367$ (319€).

П’ять країн мають мінімальну зарплату понад 2 300$ (2 000€). Окрім Люксембургу, це:

Ірландія — 2 749$ (2 391€),

Німеччина — 2 695$ (2 343€),

Нідерланди — 2 639$ (2 295€),

Бельгія — 2 429$ (2 112€).

Нижче цієї групи Франція — 2 097$ (1 823€), Іспанія — 1 588$ (1 381€), що показує, наскільки великі відмінності навіть між сусідніми державами.

Eurostat умовно ділить країни на три категорії:

понад 1 725$ (1 500€),

від 1 150$ (1 000€) до 1 725$ (1 500€),

менше 1 150$ (1 000€).

До середньої групи потрапляють Іспанія, Словенія, Литва, Польща, Кіпр, Португалія, Хорватія, Греція. Різниця між ними відносно невелика.

Менше ніж 1 150$ (1 000€) — у половини країн Європи. Серед 29 держав (22 члени ЄС і 7 кандидатів) у 15 країнах мінімальна зарплата нижча за 1 150$ (1000€).

Наприклад:

Чехія — 1 063$ (924€),

Угорщина — 964$ (838€),

Румунія — 914$ (795€),

Туреччина — 752$ (654€),

Албанія — 595$ (517€).

Купівельна спроможність у країнах Європи

Існує суттєвий розрив між західною та східною Європою. Втім, номінальні суми не завжди відображають реальну купівельну спроможність. Для об’єктивного порівняння використовується показник купівельної спроможності (PPS). Після перерахунку розрив між країнами значно зменшується.

Наприклад, у PPS:

Естонія — 886,

Німеччина — 2 157.

Країни-кандидати (крім Албанії) виглядають у цьому рейтингу краще. Так, Румунія піднімається з 20-го місця на 12-те, Північна Македонія — з 26-го на 20-те, Сербія — з 22-го на 17-те, Туреччина — на кілька позицій вгору. Чехія та Естонія втрачають по 8 позицій.

Які країни Європи не мають законодавчо встановлену мінімальну зарплату

Не всі країни Європи мають законодавчо встановлену мінімальну зарплату: її немає в Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії.

Що стосується змін протягом 2025–2026 року, у Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії мінімальна зарплата залишилася без змін.

Найбільше підвищення спостерігалося у Болгарії, Угорщині, Литві та Словаччині — понад 11%. В Румунії зарплата у національній валюті не змінилася, проте трохи знизилась у доларах та євро через курсові коливання.

Вища продуктивність економіки і сильніша промисловість дозволяють збільшувати зарплати, високотехнологічні галузі підвищують ефективність, а важливим чинником є також здатність працівників відстоювати свої права.

У підсумку мінімальні зарплати в Європі залишаються дуже контрастними: від мінімальних до понад 3 110$ (2704€), із різницею у купівельній спроможності.

Джерело: Euronews

