Национальный банк Украины принял решение не менять учетную ставку — она по-прежнему будет составлять 15%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Учетная ставка НБУ

Как пояснили в НБУ, это решение призвано поддержать стабильность валютного рынка и помочь сдержать инфляцию, чтобы в перспективе вернуть ее к целевому уровню в 5%.

Сейчас смотрят

В регуляторе подчеркнули: если инфляционные риски сохранятся, снижения ставки не будет. Если же давление на цены усилится — НБУ готов повысить ставку и применить дополнительные меры.

Что с инфляцией в Украине

В начале года инфляция в целом соответствовала прогнозу НБУ. В то же время в феврале она немного ускорилась — до 7,6% в годовом исчислении. Базовая инфляция осталась на уровне 7%.

Быстрее, чем ожидалось, дорожали топливо, услуги и сырые продукты. Зато цены на обработанные товары росли медленнее. В итоге общая инфляция лишь незначительно превысила прогноз, а базовая — полностью ему соответствовала.

При этом ухудшились инфляционные ожидания населения. Вероятно, это связано с проблемами в энергетике в начале года и подорожанием товаров повседневного спроса. Ожидания бизнеса и других групп остаются относительно стабильными.

Что будет дальше

В НБУ допускают, что в ближайшие месяцы инфляция может быть выше, чем ожидалось ранее. Среди причин — подорожание энергоресурсов из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время ситуация в энергосистеме Украины в последнее время улучшилась, что должно снизить давление на цены.

НБУ также обещает поддерживать привлекательность гривневых инструментов и стабильность валютного рынка — это должно помочь успокоить инфляционные ожидания.

Внешняя финансовая поддержка позволяет Украине покрывать дефицит бюджета и удерживать международные резервы на высоком уровне. Это является важным фактором стабильности валютного рынка.

В течение последних недель американский доллар подорожал по отношению к большинству валют, в том числе и к гривне. В то же время обменный курс гривны к евро и многим другим валютам стран — основных торговых партнеров Украины — изменился незначительно.

Последствия российской агрессии остаются основным вызовом для инфляционной динамики и экономического развития.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка — это один из методов сдерживания инфляции. С помощью учетной ставки Нацбанк устанавливает для банков ориентир относительно стоимости привлеченных и размещенных денег на соответствующий период.

Источник : НБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.