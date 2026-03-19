План энергетической устойчивости регионов и Киева оценили почти в 278 млрд грн
- Кабмин актуализирует подготовку регионов к отопительному сезону 2026-2027 годов.
- Отдельно учли финансирование потребностей столицы в рамках общего плана.
- Украинским дипломатам определили задачи по поиску внешней поддержки.
Общая стоимость плана энергетической устойчивости регионов Украины вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд грн.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после рабочего совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.
По словам премьера, во время совещания с украинскими дипломатами речь шла о шагах правительства для обеспечения энергетической устойчивости страны и главных направлениях планов энергетической устойчивости регионов.
Она отметила, что уже сейчас нужно принимать неотложные меры для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях постоянных российских атак на критическую инфраструктуру.
Премьер подчеркнула, что привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом.
Речь идет, в частности, о совместной работе для усиления энергетической безопасности Украины, увеличение взносов в Фонд поддержки энергетики Украины, а также обеспечение государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом.
Отдельно Свириденко обратила внимание на рост мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке, что также влияет на потребности Украины в подготовке к зиме.
Для координации действий по реализации этих планов определен Координационный центр.
Именно эта платформа, по словам Свириденко, должна стать основой для согласования дальнейших шагов в сфере энергетической устойчивости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил планы устойчивости для областей и городов.
Речь идет об указе №239/2026, которым введено в действие решение СНБО от 3 марта 2026 года относительно комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.
В документе указано, что выполнение этих планов должно быть завершено до начала отопительного сезона 2026-2027 годов.
Также Кабинету министров поручили создать координационный центр под председательством премьер-министра Украины, а о состоянии выполнения планов СНБО и правительство должны получать ежемесячную информацию.
Фото: Юлия Свириденко