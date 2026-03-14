Утверждены планы устойчивости для областей и городов

Об этом говорится в указе президента № 239/2026 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года По комплексным планам устойчивости регионов и отдельных городов.

Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова ответственным за контроль за выполнением решения.

В указе говорится, что СНБО рассмотрел комплекс вопросов, связанных с состоянием дел в сфере энергетической безопасности, ситуацией в топливно-энергетическом комплексе Украины и защитой критически важных объектов региональных систем жизнеобеспечения.

Согласно документу, руководителям ОВА и мэрам совместно с Минэнерго, МВД, Минэкономики, Минфином, Министерством развития общин и территорий, ГСЧС, НКРЭКУ, Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, СБУ, Генеральным штабом ВСУ, Нафтогазом и Укрэнерго.

Как говорится в указе, необходимо обеспечить своевременное выполнение комплексных планов, реализация которых должна завершиться до начала отопительного сезона 2026-2027 годов.

В то же время в документе отмечается, что СНБО и Кабинет министров (в случае необходимости корректировки предложений) должны получать информацию о ходе выполнения комплексных планов ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, Кабинет министров должен создать координационный центр под председательством премьер-министра Украины.

Также Кабмину поручено:

в течение двух недель принять необходимые решения для упрощения или сокращения количества регуляторных процедур, определить оптимальные механизмы реализации соответствующих мер и источники финансирования;

при участии НБУ и банковских учреждений проработать вопрос об увеличении объемов кредитования программ и проектов, в частности, путем введения льготных условий кредитования субъектов хозяйствования, привлеченных к их реализации;

в случае возникновения обоснованной необходимости в корректировке совместно с областными ОВА и мэрами обеспечивать безотлагательное внесение в них соответствующих изменений с информированием СНБО.

Также правоохранительные органы должны обеспечить безусловное содействие реализации мероприятий в соответствии с полномочиями.

Должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, ответственных за выполнение комплексных планов, должны предупредить о персональной ответственности за их реализацию.

В то же время мэру столицы и главе Киевской городской государственной администрации поручили в течение недели подать Кабинету министров и СНБО утвержденный комплексный план устойчивости.

Указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования, 14 марта 2026 года.

