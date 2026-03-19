Загальна вартість плану енергетичної стійкості регіонів України разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після робочої наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

За словами прем’єрки, під час наради з українськими дипломатами йшлося про кроки уряду для забезпечення енергетичної стійкості країни та головних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів.

Свириденко наголосила, що загальна вартість цього плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

Вона зазначила, що вже зараз потрібно вживати невідкладних заходів для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах постійних російських атак на критичну інфраструктуру.

Прем’єрка наголосила, що залучення міжнародних партнерів є ключовим завданням українських представників за кордоном.

Ідеться, зокрема, про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України, а також забезпечення держави необхідним енергетичним обладнанням і пальним.

Окремо Свириденко звернула увагу на зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході, що також впливає на потреби України у підготовці до зими.

Для координації дій з реалізації цих планів визначено Координаційний центр.

Саме ця платформа, за словами Свириденко, має стати основою для узгодження подальших кроків у сфері енергетичної стійкості.

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив плани стійкості для областей і міст.

Ідеться про указ №239/2026, яким введено в дію рішення РНБО від 3 березня 2026 року щодо комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

У документі зазначено, що виконання цих планів має бути завершене до початку опалювального сезону 2026–2027 років.

Також Кабінету міністрів доручили створити координаційний центр під головуванням прем’єр-міністра України, а про стан виконання планів РНБО та уряд мають отримувати щомісячну інформацію.

Фото: Юлія Свириденко

