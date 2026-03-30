Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, які стосуються оподаткування доходів із цифрових платформ, міжнародних поштових та експрес-відправлень та продовження сплати військового збору після скасування воєнного стану.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Уряд схвалив пакет податкових законопроєктів: що відомо

– Це частина системної роботи уряду для детінізації економіки, забезпечення рівних та справедливих умов конкуренції, а також необхідність фінансування ключових потреб держави у післявоєнний період, – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, законопроєкти готувалися з врахуванням консультацій із бізнесом, експертами та профільними асоціаціями.

Зараз дивляться

Вони проваджують єдиний та передбачуваний податковий порядок відповідно до євроінтеграційного курсу України.

Оподаткування цифрових платформ

Один із законопроєктів передбачає запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які громадяни отримують через цифрові платформи.

Йдеться про норми, що відповідають стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та директиві ЄС DAC7.

Серед ключових положень документа:

ставка податку на доходи фізичних осіб зменшується до 5% замість 18%;

податковим агентом буде сама цифрова платформа;

разові продажі особистих речей на суму до €2 тис. на рік не оподатковуватимуться;

дія закону поширюватиметься як на українські, так і на міжнародні платформи, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Uber, Globo та інші;

зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

У Міністерстві фінансів зазначили, що нові правила мають стимулювати добровільне декларування доходів, сприяти детінізації економіки та спростити адміністрування податків для фізичних осіб.

Оподаткування міжнародних посилок

Інший законопроєкт передбачає, що з 2027 року ПДВ застосовуватиметься до всіх товарів, які надходитимуть в Україну поштовими та експрес-відправленнями, незалежно від їхньої вартості.

Основні положення:

некомерційні посилки вартістю до €45 залишаться звільненими від ПДВ. Це стосується особистих речей і подарунків;

ПДВ нараховуватиметься автоматично на етапі купівлі через електронну платформу;

оператори платформ відповідатимуть за сплату податків до бюджету, тому покупець не контактуватиме з митницею;

зміни мають забезпечити рівні умови для українських та іноземних продавців, а також зменшити обсяги “сірого” імпорту.

Продовження військового збору після воєнного стану

Також уряд передбачив продовження дії військового збору протягом трьох років після скасування воєнного стану. Кошти спрямують на фінансування оборони та відбудови країни.

Законопроєкт передбачає такі ставки:

для фізичних осіб – 5%;

для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку – 10% від мінімальної заробітної плати;

для платників 3-ї групи – 1% від доходу.

У Мінфіні наголосили, що мета цього законопроєкту полягає у забезпеченні достатнього фінансування оборони та післявоєнної відбудови, детінізації економіки та гармонізації законодавства з нормами Європейського Союзу.

Податкові зобов’язання перед МВФ

20 березня Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який об’єднує в одному документі податкові зобов’язання України перед МВФ.

Документ передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для підприємців на спрощеній системі оподаткування з річним доходом від 4 млн грн.

Також він містить норми щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про такі доходи, зокрема на сервісах Uklon та OLX.

За підсумками переговорів, які тривали з 17 до 21 листопада, Україна та МВФ узгодили технічні параметри нової 48-місячної програми розширеного фінансування EFF.

Програма передбачає 16 структурних орієнтирів, які мають виконати уряд і Верховна Рада, а також чотири обов’язкові попередні умови (prior actions). Без виконання цих умов запуск програми був би неможливим.

Після останніх переговорів України з МВФ prior actions скасували. Однак заходи, які вони передбачали, залишилися серед ключових маяків нової програми.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів винесло на обговорення законопроєкт, який передбачав обов’язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями з річним доходом понад 1 млн грн.

Цей документ зазнав критики з боку бізнесу та економістів.

Після цього уряд почав шукати компроміс між вимогами МВФ і позицією підприємців та обговорювати підвищення порогу обов’язкової реєстрації платниками ПДВ до 2-4 млн грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.