Зарплати в Україні зросли: лютневі показники 2026 року
- Середня зарплата в Україні у лютому 2026 року зросла до 28 321 грн, найбільше платять у Києві.
- Найвищі зарплати за галузями – інформація та телекомунікації (78 941 грн), найнижчі – мистецтво, спорт і розваги (18 681 грн).
Державна служба статистики України підрахувала, що середня заробітна плата в Україні зросла за підсумками лютого 2026 року на 1,2% порівняно із січнем і становила 28 321 грн.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці служби у Facebook.
Зарплати в Україні: перелік регіонів-лідерів
Зазначається, що згідно опублікованої інформації, розрив між найвищими та найнижчими виплатами в розрізі галузей становить понад 60 тис. грн.
Найвищий рівень оплати праці, традиційно, фіксують у столиці.
Так, в Києві середня зарплата становить 45 651 грн, на другому місці – Київська область із показником 29 077 грн.
Водночас найнижчі доходи мають жителі Кіровоградської (20 083 грн) і Чернівецької (20 460 грн) областей.
Рейтинг галузей за зарплатами: що відомо
Держстат повідомляє, що серед галузей-лідерів та аутсайдерів зафіксовані:
- інформація та телекомунікації: 78 941 грн (найвищий показник);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 грн (найнижчий показник).
Водночас станом на 1 березня 2026 року сукупна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,5 млн грн.
