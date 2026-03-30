Державна служба статистики України підрахувала, що середня заробітна плата в Україні зросла за підсумками лютого 2026 року на 1,2% порівняно із січнем і становила 28 321 грн.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці служби у Facebook.

Зарплати в Україні: перелік регіонів-лідерів

Зазначається, що згідно опублікованої інформації, розрив між найвищими та найнижчими виплатами в розрізі галузей становить понад 60 тис. грн.

Найвищий рівень оплати праці, традиційно, фіксують у столиці.

Так, в Києві середня зарплата становить 45 651 грн, на другому місці – Київська область із показником 29 077 грн.

Водночас найнижчі доходи мають жителі Кіровоградської (20 083 грн) і Чернівецької (20 460 грн) областей.

Рейтинг галузей за зарплатами: що відомо

Держстат повідомляє, що серед галузей-лідерів та аутсайдерів зафіксовані:

інформація та телекомунікації: 78 941 грн (найвищий показник);

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 грн (найнижчий показник).

Водночас станом на 1 березня 2026 року сукупна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,5 млн грн.

