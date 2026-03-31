30 марта Кабинет Министров Украины одобрил пакет из трех законопроектов, подготовленный при участии Министерства экономики и переданный на рассмотрение Верховной Рады.

Речь идет о комплексных изменениях в Налоговый кодекс и законодательство о банках, которые должны упорядочить рынок цифровых услуг, ввести международный обмен налоговой информацией и уточнить правила налогообложения доходов, полученных через онлайн-платформы.

Этот пакет фактически закладывает новые правила для всей гиг-экономики, от сервисов такси до маркетплейсов. Правительство признает, что цифровой сектор уже стал одним из драйверов экономики, а значит, его нужно сделать более прозрачным и понятным как для государства, так и для бизнеса.

Сейчас смотрят

Украина движется к стандартам ЕС

Как пояснили в Министерстве финансов, одной из ключевых новаций является внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ в соответствии со стандартами ОЭСР и директивой ЕС DAC7. Это означает, что данные о заработках пользователей платформ смогут передаваться между странами.

Законопроект предусматривает:

введение новой статьи в Налоговом кодексе;

определение понятий “оператор платформы”, “подчиненный продавец” и т. д.;

обязанность платформ идентифицировать пользователей и ежегодно отчитываться перед налоговой;

ответственность за нарушение этих правил.

Фактически это создает основу для детинизации доходов и повышения прозрачности рынка. В то же время государство дает бизнесу время на адаптацию, ведь полноценный запуск запланирован на 2027 год.

Как изменится налогообложение доходов с платформ

Отдельный блок изменений касается физических лиц, получающих доход через цифровые сервисы. Именно здесь появляются ответы на вопросы, которые волнуют тысячи украинцев: каким будет налог на Uklon и другие подобные сервисы.

Размер налога на такси в Украине:

ставка налога — 5% вместо стандартных 18%;

налоговым агентом выступает сама платформа;

пользователю не нужно самостоятельно платить налоги;

действует ограничение по доходу и определенные критерии участия.

Таким образом, размер налога на Uklon, Uber, Bolt унифицируется и становится значительно ниже, чем сейчас в общей системе налогообложения.

Важно, что новые правила будут распространяться только на тех, кто:

работает без наемных работников;

не является ФЛП;

использует отдельный счет для деятельности;

не превышает установленный годовой лимит дохода.

Налог на Uklon, Bolt, Uber: когда начнет действовать

Законопроект предусматривает достаточно длительный переходный период, пока заработает налог на Bolt.

Основные этапы следующие:

с ноября 2026 года — регистрация платформ;

с 1 января 2027 года — начало отчетности и фактическое применение новых норм;

постепенная интеграция в международную систему обмена данными.

То есть бизнес и пользователи получат время, чтобы подготовиться к изменениям без резких нагрузок.

Что это означает для рынка такси и гиг-экономики

Введение налога на Uklon в Украине и новые правила напрямую влияют на сферу перевозок и доставки. Фактически правительство предлагает компромиссную модель: невысокая ставка в обмен на полную прозрачность доходов. Это должно выровнять условия между теми, кто уже платит налоги, и теми, кто работает в тени.

Ожидается, что такая система:

будет стимулировать легализацию доходов;

упростит администрирование для государства;

уменьшит налоговую нагрузку на физических лиц;

сделает рынок более прогнозируемым.

Позиция компаний: поддержка, но с нюансами

Представители крупнейших платформ в целом положительно оценили инициативу. В частности, сервисы Uklon, Bolt и Glovo в комментариях для агентства Интерфакс-Украина заявили, что поддерживают введение понятной модели налогообложения.

Руководитель направления GR компании Uklon Николай Сорока подчеркнул, что принятие законопроекта позволит создать прозрачную систему, в которой бизнес сможет работать уверенно и без рисков нарушения налоговых правил. В компании также ожидают, что это будет способствовать росту цифрового сектора.

В свою очередь руководительница по публичной политике Bolt Юлия Малич подчеркнула, что предложенный подход важен для развития гиг-экономики. Она обратила внимание, что упрощенный режим с низкой ставкой критически необходим для сохранения гибких форм занятости.

В то же время в Bolt отмечают, что некоторые аспекты еще требуют доработки. В частности, компания считает целесообразным отдельно регулировать сегмент продажи товаров, ведь он существенно отличается от сферы услуг.

Чего ожидать от введения налога на Uber

Предложенный пакет законопроектов — это лишь первый этап масштабной реформы цифровой экономики. Впереди рассмотрение в парламенте, возможные поправки и окончательное принятие.

Впрочем, уже сейчас понятно, что правила изменятся системно. И если раньше вопросы вроде налога на Uklon или налога на Bolt оставались в “серой зоне”, то после реформы они получат четкое законодательное регулирование.

Для пользователей это означает более простые правила и меньше бюрократии, а для государства — дополнительные поступления и более прозрачный рынок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.