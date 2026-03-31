30 березня Кабінет Міністрів України схвалив пакет із трьох законопроєктів, підготовлений за участі Міністерства економіки та переданий на розгляд Верховної Ради.

Йдеться про комплексні зміни до Податкового кодексу та законодавства про банки, які мають впорядкувати ринок цифрових послуг, запровадити міжнародний обмін податковою інформацією та уточнити правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи.

Цей пакет фактично закладає нові правила для всієї гіг-економіки, від сервісів таксі до маркетплейсів. Уряд визнає, що цифровий сектор вже став одним із драйверів економіки, а отже його потрібно зробити більш прозорим і зрозумілим як для держави, так і для бізнесу.

Україна рухається до стандартів ЄС

Як пояснили у Міністерстві фінансів, однією з ключових новацій є впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ відповідно до стандартів ОЕСР та директиви ЄС DAC7. Це означає, що дані про заробітки користувачів платформ зможуть передаватися між країнами.

Законопроєкт передбачає:

запровадження нової статті в Податковому кодексі;

визначення понять “оператор платформи”, “підзвітний продавець” тощо;

обов’язок платформ ідентифікувати користувачів і щороку звітувати до податкової;

відповідальність за порушення цих правил.

Фактично це створює основу для детінізації доходів і підвищення прозорості ринку. Водночас держава дає бізнесу час адаптуватися, адже повноцінний запуск запланований із 2027 року.

Як зміниться оподаткування доходів з платформ

Окремий блок змін стосується фізичних осіб, які отримують дохід через цифрові сервіси. Саме тут з’являються відповіді на питання, які хвилюють тисячі українців: який буде податок на Uklon та інші подібні сервіси.

Розмір податку на taxi в Україні:

ставка податку — 5% замість стандартних 18%;

податковим агентом виступає сама платформа;

користувачу не потрібно самостійно сплачувати податки;

діє обмеження за доходом і певні критерії участі.

Таким чином, розмір податку на Uklon, Uber, Bolt уніфікується і стає значно нижчим, ніж зараз у загальній системі оподаткування.

Важливо, що нові правила поширюватимуться лише на тих, хто:

працює без найманих працівників;

не є ФОПом;

використовує окремий рахунок для діяльності;

не перевищує встановлений річний ліміт доходу.

Податок на Uklon, Bolt, Uber: коли почне діяти

Законопроєкт передбачає досить тривалий перехідний період, поки запрацює податок на Bolt.

Основні етапи такі:

з листопада 2026 року — реєстрація платформ;

з 1 січня 2027 року — початок звітування та фактичне застосування нових норм;

поступова інтеграція до міжнародної системи обміну даними.

Тобто бізнес і користувачі отримають час, щоб підготуватися до змін без різких навантажень.

Що це означає для ринку таксі та гіг-економіки

Запровадження податку на Uklon в Україні та нові правила напряму впливають на сферу перевезень та доставки. Фактично уряд пропонує компромісну модель: невисока ставка в обмін на повну прозорість доходів. Це має вирівняти умови між тими, хто вже платить податки, і тими, хто працює в тіні.

Очікується, що така система:

стимулюватиме легалізацію доходів;

спростить адміністрування для держави;

зменшить податкове навантаження на фізичних осіб;

зробить ринок більш прогнозованим.

Позиція компаній: підтримка, але з нюансами

Представники найбільших платформ загалом позитивно оцінили ініціативу. Зокрема, сервіси Uklon, Bolt і Glovo у коментарях для агентства Інтерфакс-Україна заявили, що підтримують запровадження зрозумілої моделі оподаткування.

Керівник напряму GR компанії Uklon Микола Сорока наголосив, що ухвалення законопроєкту дозволить створити прозору систему, у якій бізнес зможе працювати впевнено та без ризиків порушення податкових правил. У компанії також очікують, що це сприятиме зростанню цифрового сектору.

Своєю чергою керівниця публічної політики Bolt Юлія Маліч підкреслила, що запропонований підхід є важливим для розвитку гіг-економіки. Вона звернула увагу, що спрощений режим із низькою ставкою є критично необхідним для збереження гнучких форм зайнятості.

Водночас у Bolt зазначають, що деякі аспекти ще потребують доопрацювання. Зокрема, компанія вважає доцільним окремо регулювати сегмент продажу товарів, адже він суттєво відрізняється від сфери послуг.

Чого чекати від впровадження податку на Uber

Запропонований пакет законопроєктів — це лише перший етап масштабної реформи цифрової економіки. Попереду розгляд у парламенті, можливі правки та фінальне ухвалення.

Втім уже зараз зрозуміло, що правила зміняться системно. І якщо раніше питання на кшталт податок на Uklon чи податок на Bolt залишалися у “сірій зоні”, то після реформи вони отримають чітке законодавче регулювання.

Для користувачів це означає простіші правила і менше бюрократії, а для держави додаткові надходження та більш прозорий ринок.

