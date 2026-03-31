Останні кілька років в Україні блогінг перестав бути просто розвагою. Все більше людей запускають власні канали на YouTube, регулярно публікують відео і, що важливо, отримують за це стабільний дохід. Для багатьох це вже не підробіток, а повноцінна робота зі своїми правилами, зокрема, й у питанні податків.

Щоб розібратися, чи потрібно буде платити податок з монетизації на YouTube, ми звернулися за роз’ясненням до адвоката, керуючого партнера ЮК Winner Ігоря Яська.

Чи потрібно платити податок з монетизації на YouTube у 2026 році

Ігор Ясько пояснив, що обов’язок платити податок з монетизації на YouTube в Україні у 2026 році виникає у будь-якому випадку, незалежно від того, чи зареєстрована людина як ФОП. Але ключове питання полягає в іншому, а саме, в якому статусі саме цей дохід оподатковується.

Якщо блогер не має статусу фізичної особи-підприємця, то він сплачує податки як звичайна фізична особа з отриманого доходу.

Водночас навіть наявність ФОП не означає автоматично, що всі надходження від YouTube будуть вважатися підприємницькими.

Коли дохід від монетизації вважається підприємницьким

За словами Ігоря Яська, ситуація змінюється, якщо контент напряму пов’язаний із бізнесом підприємця.

Йдеться, наприклад, про випадки, коли у відео просуваються власні послуги чи продукти, зокрема це юридична практика, онлайн-курси, особистий бренд або будь-яка інша діяльність ФОП. У такому випадку реклама, яку розміщує YouTube у відео, може розглядатися як частина підприємницького доходу.

Але для цього мають виконуватися конкретні умови:

зміст реклами повинен прямо стосуватися діяльності ФОП

кошти мають надходити саме на підприємницький рахунок

ці операції повинні відображатися у звітному періоді

Податкова служба, як зазначає Ігор Ясько, допускає такий підхід: якщо зв’язок із господарською діяльністю очевидний, дохід можна включити до бази єдиного податку. Наприклад, для ФОП 3 групи це буде 5% плюс ЄСВ.

У таких обставинах відповідь на питання, чи потрібно платити податки, очевидна — так, але за правилами спрощеної системи, яка застосовується до конкретного підприємця.

Коли монетизація не має відношення до ФОП

Втім, на практиці значна частина доходів блогерів не має прямого зв’язку з їхньою підприємницькою діяльністю.

Ігор Ясько звертає увагу, якщо у відео присутня реклама, яка не стосується власного бізнесу, наприклад, це стандартна реклама від YouTube або сторонніх сервісів, то податкова розглядає такі виплати інакше.

У цьому випадку мова йде вже не про підприємницький дохід, а про іноземний дохід фізичної особи.

Тоді застосовуються загальні ставки:

18% податку на доходи фізичних осіб

військовий збір (залежно від чинної ставки)

І тут важливий момент, на якому наголошує Ігор Ясько, навіть якщо людина зареєстрована як ФОП, це не звільняє її від обов’язку декларувати такі доходи окремо, як доходи фізособи.

Хто саме сплачує податки від YouTube

Як пояснив адвокат, зараз платником податків у цій ситуації є не платформа і не компанія, яка здійснює виплати, а безпосередньо автор каналу, тобто власник акаунта, через який відбувається монетизація.

Саме він несе відповідальність за:

декларування доходів

правильне визначення їхнього статусу

своєчасну сплату податків

Якщо блогер працює як ФОП і правильно оформлює взаємовідносини (договори, інвойси, отримання коштів на бізнес-рахунок), частину доходу можна обліковувати як підприємницьку.

Але інша частина, яка не має зв’язку з бізнесом, все одно залишатиметься доходом фізичної особи.

На практиці, як зазначає Ігор Ясько, у складних або спірних ситуаціях краще отримати індивідуальну консультацію. У деяких випадках підприємцям навіть доводиться доводити характер доходу в судовому порядку.

Чи можливі зміни

30 березня 2026 року уряд подав до Верховної Ради пакет із трьох законопроєктів. Один із них про оподаткування доходів із цифрових платформ.

У Міністерстві фінансів уточнили, що під нові правила не підпадають ті онлайн-ресурси, які виконують лише інформаційну функцію. Йдеться про так звані “електронні дошки оголошень”, де розміщується реклама або опис товарів і послуг, але сам процес покупки там не відбувається.

Тобто якщо на платформі є лише контакти продавця чи виконавця, а оформити замовлення або оплатити товар безпосередньо через неї неможливо (немає кнопки Купити), такий сервіс не вважається об’єктом нового податкового регулювання для цифрових платформ.

Якщо виходити з цієї логіки, то YouTube у більшості випадків дійсно ближчий саме до моделі дошки оголошень.

на платформі немає класичного механізму купівлі товарів чи послуг

користувач не оформлює замовлення всередині сервісу

відео переважно містять лише рекламу, огляди або посилання/контакти

Фактично YouTube виступає як майданчик для інформування та просування, а не як платформа, де відбувається сама угода. Але YouTube також виплачує дохід авторам контенту (монетизацію). І саме цей момент відрізняє його від класичних сервісів оголошень.

Станом на зараз у законопроєктах немає окремих норм, які б прямо регулювали саме YouTube. До того ж ці ініціативи лише передані на розгляд Верховної Ради, тому їхній фінальний вигляд ще може змінитися.

Відповідно, робити остаточні висновки поки рано. Не виключено, що під час доопрацювання з’являться додаткові уточнення або примітки, де більш детально пропишуть механізм оподаткування доходів із таких платформ, як YouTube.

