Украинцы все активнее пользуются банковскими картами, ведь это быстро, удобно и позволяет без лишних усилий оплачивать покупки онлайн, пользоваться цифровыми сервисами, покупать игры или приложения.

В то же время наряду с удобством растет и количество вопросов о безопасности финансовых операций. Одной из самых распространённых проблем остаётся блокировка счетов после финансового мониторинга.

О причинах и о том, как происходит блокировка счетов после финансового мониторинга, Фактам ICTV рассказала ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.

Почему банк заблокировал счет из-за финансового мониторинга

Блокировка карты обычно происходит в рамках требований финансового мониторинга. Эксперт рассказала, что банки обязаны проверять подозрительные или нетипичные операции, в частности те, которые не соответствуют официальным доходам клиента или имеют признаки рискованных транзакций.

Речь идет прежде всего о так называемых пороговых и подозрительных транзакциях, на которые финансовые учреждения обязаны обращать особое внимание.

Пороговыми считаются операции, сумма которых достигает или превышает установленный законом уровень, в настоящее время это 400 тысяч гривен.

Для отдельных сфер, в частности связанных с лотереями или азартными играми, этот порог значительно ниже — от 55 тысяч гривен. Такие транзакции автоматически попадают в поле зрения банка и могут стать основанием для дополнительной проверки.

Отдельно выделяются подозрительные финансовые операции. Речь идет уже не только о сумме, но и о характере самих транзакций. Например, если операции выглядят нетипичными для клиента, не соответствуют его доходам или имеют другие признаки рискованности, определенные регуляторами или внутренними правилами банка, их могут признать подозрительными.

В таких случаях банк имеет право запросить объяснения или временно ограничить доступ к счету до выяснения обстоятельств.

Банк заблокировал счет из-за финмониторинга: что делать

Как пояснила Марина Павленко, в случае блокировки счета после финмониторинга банками, клиенту следует сразу обратиться в финучреждение любым удобным способом.

После этого банк может попросить:

подтвердить источники доходов

предоставить объяснения относительно операций

подать дополнительные документы

Эксперт пояснила, что даже если финансовый мониторинг банка заблокировал счет, в большинстве случаев проблему можно быстро решить.

Обычно после предоставления информации доступ к счету восстанавливают. По словам эксперта, примерно в 90% ситуаций проблему удается решить быстро и без значительных потерь.

Если же клиент не может подтвердить происхождение средств или объяснить операции, банк имеет право прекратить обслуживание и закрыть счет. В таком случае остаток средств переводят на другой счет, который укажет клиент.

Когда банк может закрыть счет

Финансовая организация может расторгнуть деловые отношения с клиентом по собственной инициативе, если риски остаются высокими. Такие действия предусмотрены украинским законодательством в сфере финансового мониторинга.

— Это возможно в соответствии со статьей 15 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, — подчеркнула специалист.

В случае закрытия счета банк также информирует соответствующие государственные органы, в частности Госфинмониторинг. При этом клиенту необходимо предоставить реквизиты другого счета для перевода средств, а также учитывать возможную комиссию за такую операцию.

Как избежать блокировки карты

Специалист советует соблюдать несколько простых правил:

Прежде всего стоит внимательно ознакомиться с условиями обслуживания счета и тарифами, которые прописаны в договоре с банком. Это поможет избежать недоразумений и лучше понимать правила пользования картой.

Также рекомендуется проверить установленные лимиты и действующие законодательные ограничения на официальном сайте банка. Это позволит не попасть под ограничения при осуществлении переводов или других финансовых операций.

При открытии счета важно четко определить цель сотрудничества с банком: указать, какие именно операции вы планируете осуществлять и какие услуги вам нужны. Особое внимание следует уделить достоверности информации о доходах и ожидаемых поступлениях. Чем прозрачнее будет финансовое поведение клиента, тем меньше поводов для дополнительных проверок.

Не стоит игнорировать уточняющие вопросы от банковских сотрудников при оформлении счета. В случае необходимости следует предоставить объяснения или документы, подтверждающие финансовую деятельность.

Довольно распространенной является ситуация, когда счет открывается на лицо без собственного дохода, но с регулярными переводами от родственников. В таком случае важно сразу объяснить источник средств и подтвердить их документально. Например, если один из членов семьи официально зарабатывает 40 тысяч гривен в месяц и часть средств перечисляет другому, это обычно не вызывает вопросов у банка при условии открытости информации.

Кроме того, не следует использовать карту для незаконных операций или проводить платежи с некорректным назначением. Участие в сомнительных схемах, в частности так называемых дроп-операциях, значительно повышает риск блокировки счета.

Почему банки проверяют клиентов

В банках действует принцип “знай своего клиента”, который предусматривает анализ финансового поведения. Если активность меняется или не соответствует задекларированным доходам, учреждение может обратиться за разъяснениями.

Эксперт отмечает, что банки не заинтересованы в потере клиентов. Их задача — обеспечить безопасность финансовой системы и в то же время помочь пользователям избежать проблем со счетами.

