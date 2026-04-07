Українці дедалі активніше користуються банківськими картками, адже це швидко, зручно і дозволяє без зайвих зусиль оплачувати покупки онлайн, користуватися цифровими сервісами, купувати ігри чи додатки.

Водночас разом із комфортом зростає і кількість запитань щодо безпеки фінансових операцій. Однією з найпоширеніших проблем залишається блокування рахунків після фінмоніторингу.

Про причини та як відбувається блокування рахунків після фінмоніторингу, Фактам ICTV розповіла провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко.

Чому банк заблокував рахунок через фінмоніторинг

Блокування картки зазвичай відбувається в межах вимог фінансового моніторингу. Фахівчиня розповіла, що банки зобов’язані перевіряти підозрілі або нетипові операції, зокрема ті, що не відповідають офіційним доходам клієнта або мають ознаки ризикових транзакцій.

Йдеться передусім про так звані порогові та підозрілі транзакції, на які фінансові установи зобов’язані звертати особливу увагу.

Пороговими вважаються операції, сума яких досягає або перевищує встановлений законом рівень, наразі це 400 тисяч гривень.

Для окремих сфер, зокрема пов’язаних із лотереями чи азартними іграми, цей поріг значно нижчий — від 55 тисяч гривень. Такі транзакції автоматично потрапляють у поле зору банку і можуть стати підставою для додаткової перевірки.

Окремо виділяють підозрілі фінансові операції. Це вже не лише про суму, а про характер самих транзакцій. Наприклад, якщо операції виглядають нетиповими для клієнта, не відповідають його доходам або мають інші ознаки ризиковості, визначені регуляторами чи внутрішніми правилами банку, їх можуть визнати підозрілими.

У таких випадках банк має право запросити пояснення або тимчасово обмежити доступ до рахунку до з’ясування обставин.

Банк заблокував рахунок через фінмоніторинг: що робити

Як пояснила Марина Павленко, у разі блокування рахунку після фінмоніторингу банків, клієнту варто одразу звернутися до фінустанови будь-яким зручним способом.

Після цього банк може попросити:

підтвердити джерела доходів

надати пояснення щодо операцій

подати додаткові документи

Експертка пояснила, навіть якщо фінмоніторинг банку заблокував рахунок, у більшості випадків проблему можна швидко вирішити.

Зазвичай, після надання інформації доступ до рахунку відновлюють. За словами експертки, приблизно у 90% ситуацій проблему вдається вирішити швидко та без значних втрат.

Якщо ж клієнт не може підтвердити походження коштів або пояснити операції, банк має право припинити обслуговування та закрити рахунок. У такому випадку залишок коштів переводять на інший рахунок, який вкаже клієнт.

Коли банк може закрити рахунок

Фінансова установа може розірвати ділові відносини з клієнтом з власної ініціативи, якщо ризики залишаються високими. Такі дії передбачені українським законодавством у сфері фінансового моніторингу.

– Це можливо відповідно до статті 15 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, – наголосила фахівчиня.

У разі закриття рахунку банк також інформує відповідні державні органи, зокрема Держфінмоніторинг. При цьому клієнту потрібно надати реквізити іншого рахунку для переказу коштів, а також враховувати можливу комісію за таку операцію.

Як уникнути блокування картки

Фахівчиня радить дотримуватися кількох простих правил:

Перш за все варто уважно ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та тарифами, які прописані у договорі з банком. Це допоможе уникнути непорозумінь і краще розуміти правила користування карткою.

Також рекомендується перевірити встановлені ліміти та чинні законодавчі обмеження на офіційному сайті банку. Це дозволить не потрапити під обмеження під час здійснення переказів або інших фінансових операцій.

Під час відкриття рахунку важливо чітко визначити мету співпраці з банком: зазначити, які саме операції плануєте здійснювати, та які послуги вам потрібні. Окрему увагу слід приділити достовірності інформації про доходи та очікувані надходження. Чим прозорішою буде фінансова поведінка клієнта, тим менше підстав для додаткових перевірок.

Не варто ігнорувати уточнювальні запитання від банківських працівників під час оформлення рахунку. У разі потреби слід надати пояснення або документи, що підтверджують фінансову діяльність.

Досить поширеною є ситуація, коли рахунок відкривається на особу без власного доходу, але з регулярними переказами від родичів. У такому випадку важливо одразу пояснити джерело коштів і підтвердити їх документально. Наприклад, якщо один із членів родини офіційно заробляє 40 тисяч гривень на місяць і частину коштів переказує іншому, це зазвичай не викликає запитань у банку за умови відкритості інформації.

Крім того, не слід використовувати картку для незаконних операцій або проводити платежі з некоректним призначенням. Участь у сумнівних схемах, зокрема так званих дроп-операціях, значно підвищує ризик блокування рахунку.

Чому банки перевіряють клієнтів

У банках діє принцип “знай свого клієнта”, який передбачає аналіз фінансової поведінки. Якщо активність змінюється або не відповідає задекларованим доходам, установа може звернутися по пояснення.

Експертка наголошує, що банки не зацікавлені у втраті клієнтів. Їхнє завдання — забезпечити безпеку фінансової системи та водночас допомогти користувачам уникнути проблем із рахунками.

