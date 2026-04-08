Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15111-д, предусматривающий введение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также налогообложение таких доходов.

Законопроект о налогообложении дохода с цифровых платформ

Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата Украины, сообщают Верховная Рада и Министерство финансов Украины.

Украина вводит обмен данными о доходах через цифровые платформы по стандартам ОЭСР и Европейского Союза. Этот шаг является международным обязательством государства согласно Меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Сейчас смотрят

Новые нормы коснутся популярных цифровых платформ, работающих в Украине, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo и Uber. Законопроект распространяется на все сервисы, через которые осуществляется продажа товаров, аренда жилья, транспорта или предоставление услуг.

Документ предусматривает создание системы контроля, аналогичной европейской, где цифровые сервисы обязаны делиться информацией о транзакциях клиентов с налоговыми органами.

Основные изменения предполагают:

введение в Налоговый кодекс новой статьи о международном автоматическом обмене информацией и определении ключевых понятий (оператор платформы, подотчетный продавец и другие);

установление обязанностей для операторов платформ;

идентификацию пользователей, являющихся подотчетными продавцами для целей представления в Государственную налоговую службу отчета об их доходах;

ежегодного представления отчета в ГНС (до 31 января);

постановки на учет в ГНС;

определение перечня деятельности, подлежащей отчетности, например, аренда недвижимости, предоставление услуг, продажа товаров или аренда транспорта.

Что не подлежит налогообложению

Важно отметить, что мелкая продажа товаров в интернете останется вне системы обмена. Если годовой объем сделок пользователя не превышает €2 тыс., а их количество меньше 30, то информация о такой деятельности не будет передаваться в ГНС.

Первый заместитель главы комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и один из авторов законопроекта Ярослав Железняк на брифинге отметил, что налогообложение не будет происходить в случае продажи личных вещей.

Новые правила не будут касаться электронных досок объявлений, работающих исключительно как рекламные площадки. Если сервис только информирует о товаре или услуге, но не производит оплаты, то данные из него в налоговую не будут поступать.

Как утверждают в Минфине, предусмотрен переходный период для того, чтобы компании и предприниматели успели настроить рабочие процессы в соответствии с законодательными изменениями.

Когда изменения начнут действовать

Введение новых правил будет проходить в два этапа.

Уже с 1 ноября 2026 года операторы платформ должны стать на учет в Государственную налоговую службу. Этот процесс необходимо завершить до 31 декабря.

Однако идентификация пользователей и сбор данных начнется с 1 января 2027 года. Нормы начнут применяться только после того, как Украина официально присоединится к многостороннему соглашению DPI.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.