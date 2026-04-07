Кешбек за февраль: украинцам начали выплачивать деньги за покупки
- Более 4,46 млн украинцев с сегодняшнего дня начнут получать выплаты Национального кэшбека за покупки, совершенные в феврале.
- Начисленные деньги можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и книг или задонатиты на нужды Сил обороны.
В Украине началась выплата за покупки, сделанные в феврале 2026 года, в рамках программы Национальной кэшбэк. Начисления за покупки украинских товаров начнут поступать на карты пользователей уже с сегодняшнего дня.
Об этом сообщает сервис государственных услуг Дія.
Выплаты кэшбека за февраль
По итогам февраля 2026 года кэшбек выплатят на счета более 4,46 млн украинцев.
Стоит отметить, что с 1 марта программа начала работу по обновленным условиям:
- 15% – для категорий с высокой долей импорта;
- 5% – для категорий, где украинские товары имеют сильные позиции.
Узнать сумму возврата за выбранный товар можно прямо в приложении Дія. Для этого перейдите в раздел Сервисы и Национальный кэшбек, затем воспользуйтесь сканером штрихкодов. Там система покажет процент кэшбека.
Кроме этого, с 20 марта кэшбек также действует на топливо.
Программа охватывает уже почти 190 сетей АЗС, а кэшбек за топливо успели получить более 1,3 млн. граждан. Для удобства пользователей в приложении Дія обновили интерфейс сервиса – теперь отслеживать накопленные выплаты стало проще.
Эти деньги можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, украинские продукты и книги или задонатить в поддержку Сил обороны Украины.
Координатором программы Национальный Кэшбек является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
В реализации проекта принимают участие Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и уполномоченные банки Украины.
Технологическим партнером по реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционным партнером проекта является международная компания платежных технологий Visa.