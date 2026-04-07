В Украине началась выплата за покупки, сделанные в феврале 2026 года, в рамках программы Национальной кэшбэк. Начисления за покупки украинских товаров начнут поступать на карты пользователей уже с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает сервис государственных услуг Дія.

Выплаты кэшбека за февраль

По итогам февраля 2026 года кэшбек выплатят на счета более 4,46 млн украинцев.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что с 1 марта программа начала работу по обновленным условиям:

15% – для категорий с высокой долей импорта;

5% – для категорий, где украинские товары имеют сильные позиции.

Узнать сумму возврата за выбранный товар можно прямо в приложении Дія. Для этого перейдите в раздел Сервисы и Национальный кэшбек, затем воспользуйтесь сканером штрихкодов. Там система покажет процент кэшбека.

Кроме этого, с 20 марта кэшбек также действует на топливо.

Программа охватывает уже почти 190 сетей АЗС, а кэшбек за топливо успели получить более 1,3 млн. граждан. Для удобства пользователей в приложении Дія обновили интерфейс сервиса – теперь отслеживать накопленные выплаты стало проще.

Эти деньги можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, украинские продукты и книги или задонатить в поддержку Сил обороны Украины.

Координатором программы Национальный Кэшбек является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В реализации проекта принимают участие Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и уполномоченные банки Украины.

Технологическим партнером по реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционным партнером проекта является международная компания платежных технологий Visa.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.