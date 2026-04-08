Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №15111-д, який передбачає запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також оподаткування таких доходів.

Законопроєкт про оподаткування доходу з цифрових платформ

Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати України, повідомляють Верховна Рада та Міністерство фінансів України.

Україна запроваджує обмін даними про доходи через цифрові платформи за стандартами ОЕСР та Європейського Союзу. Цей крок є міжнародним зобов’язанням держави згідно з Меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Нові норми торкнуться популярних цифрових платформ, що працюють в Україні, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo та Uber. Законопроєкт поширюється на всі сервіси, через які здійснюється продаж товарів, оренда житла, транспорту або надання послуг.

Документ передбачає створення системи контролю, аналогічної до європейської, де цифрові сервіси зобов’язані ділитися інформацією про транзакції клієнтів із податковими органами.

Основні зміни передбачають:

запровадження до Податкового кодексу нової статті про міжнародний автоматичний обмін інформацією та визначення ключових понять (оператор платформи, підзвітний продавець та інші);

встановлення обов’язків для операторів платформ;

ідентифікацію користувачів, які є підзвітними продавцями для цілей подання до Державної податкової служби звіту про їхні доходи;

щорічного подання звіту до ДПС (до 31 січня);

постановки на облік в ДПС;

визначення переліку діяльності, що підлягає звітуванню, наприклад, оренда нерухомості, надання послуг, продаж товарів чи оренда транспорту.

Що не підлягатиме оподаткуванню

Важливо зазначити, що дрібний продаж товарів в інтернеті залишиться поза системою обміну. Якщо річний обсяг угод користувача не перевищує €2 тис., а їхня кількість менша за 30, то інформація про таку діяльність не передаватиметься до ДПС.

Перший заступник очільника комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики і один з авторів законопроєкту Ярослав Железняк на брифінгу зазначив, що оподаткування не відбуватиметься у разі продажу особистих речей.

Нові правила не стосуватимуться електронних дошок оголошень, які працюють виключно як рекламні майданчики. Якщо сервіс лише інформує про товар чи послугу, але не проводить оплати, то дані з нього до податкової не надходитимуть.

Як стверджують у Мінфіні, передбачений перехідний період для того, щоб компанії та підприємці встигли налаштувати робочі процеси відповідно до законодавчих змін.

Коли зміни почнуть діяти

Запровадження нових правил відбуватиметься у два етапи.

Вже з 1 листопада 2026 року оператори платформ мають стати на облік до Державної податкової служби. Цей процес необхідно завершити до 31 грудня.

Однак ідентифікація користувачів та збір даних розпочнеться з 1 січня 2027 року. Норми почнуть застосовуватися лише після того, як Україна офіційно приєднається до багатосторонньої угоди DPI.

