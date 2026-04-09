Медики скорой помощи ежедневно работают в сложных условиях, спасают жизни и часто первыми прибывают туда, где каждая минута на счету. От уровня их оплаты труда напрямую зависит не только мотивация, но и стабильность работы всей системы.

Будет ли повышение зарплат врачам в 2026 году, читайте в нашем материале.

Повышение зарплаты медикам в 2026 году: что известно

Как сообщили в Минздраве, в 2026 году государство увеличило финансирование экстренной медицинской помощи. В рамках Программы медицинских гарантий на это направление предусмотрено 13,1 млрд грн — это более чем на 2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Одним из ключевых решений стало повышение базовой капитационной ставки — она выросла до 375 грн. Благодаря этому только за январь-февраль центры экстренной медицинской помощи дополнительно получили 306 млн грн.

Повышение зарплат медикам в 2026 году: у кого выросли выплаты

Увеличение финансирования позволило пересмотреть уровень оплаты труда. По расчетам, центры СМП могут обеспечивать зарплату врачей на уровне не ниже 35 тысяч гривен.

Фактически уже в январе средняя зарплата врачей “скорой помощи” достигла 38 тысяч гривен.

Большинство регионов уже вышли на базовый уровень в 35 тысяч гривен. Такой показатель имеют, в частности, врачи в Тернопольской, Черниговской, Одесской областях, на Буковине, в Запорожье и Киеве.

В то же время в ряде регионов зарплаты превышают этот уровень. Речь идет, в частности, о Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и других областях.

Где медикам платят больше всего

Самые высокие средние зарплаты врачей скорой медицинской помощи в январе 2026 года были зафиксированы в следующих регионах:

Киевская область — 49 466 грн

Херсонская область — 48 832 грн

Днепропетровская область — 47 243 грн

Кировоградская область — 44 540 грн

Харьковская область — 42 395 грн

В 2026 году ввели дополнительные коэффициенты для территорий со сложными условиями работы. Для сельской местности действует коэффициент 1,7, что усиливает финансирование центров с большими зонами обслуживания.

Для горных районов по-прежнему применяется коэффициент 1,2.

Доплаты медикам в прифронтовых регионах

Отдельно предусмотрены доплаты для работников «скорой помощи», работающих в зонах боевых действий. Размеры выплат составляют:

12 000 грн — для врачей

6 557 грн — для среднего медперсонала

2 500 грн — для младшего персонала

4 098 грн — для водителей

В январе на эти выплаты было направлено 115,7 млн грн.

Доплаты получают медики в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Увеличение финансирования и новые доплаты позволяют удерживать кадры в системе экстренной помощи и повышают уровень оплаты труда. Это важно для стабильной работы службы, особенно в условиях повышенной нагрузки и сложной ситуации с безопасностью.

Повысят ли украинским врачам зарплаты в 2026 году: законодательные инициативы

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14357, который предусматривает изменения в госбюджет на 2026 год и касается оплаты труда медиков.

В документе предлагается установить минимальную заработную плату для работников сферы здравоохранения на уровне 40 тысяч гривен в месяц.

Чтобы обеспечить такое повышение, авторы инициативы предлагают увеличить объем средств, которые Национальный банк перечисляет в государственный бюджет. Речь идет о части прибыли до распределения, ее планируют определить на уровне не менее 196 млрд грн.

Также законопроект предусматривает внесение изменений в доходы и расходы бюджета и запуск новой государственной программы Повышение престижности труда в сфере здравоохранения с финансированием в 50 млрд грн.

В пояснительной записке указано, что предложенный механизм считается сбалансированным, поскольку повышение зарплат предлагают обеспечить за счет увеличения поступлений от Нацбанка.

Кроме того, в случае принятия закона допускается привлечение дополнительных средств — в частности, из резервного фонда, на обслуживание госдолга, а также за счет международной помощи, грантов и кредитов от иностранных партнеров.

Таким образом, будет ли повышение зарплат медикам зависит от дальнейшей судьбы законопроекта.

