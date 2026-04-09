Повышение зарплат медикам в 2026 году: вырастут ли выплаты уже в этом году
Медики скорой помощи ежедневно работают в сложных условиях, спасают жизни и часто первыми прибывают туда, где каждая минута на счету. От уровня их оплаты труда напрямую зависит не только мотивация, но и стабильность работы всей системы.
Будет ли повышение зарплат врачам в 2026 году, читайте в нашем материале.
Повышение зарплаты медикам в 2026 году: что известно
Как сообщили в Минздраве, в 2026 году государство увеличило финансирование экстренной медицинской помощи. В рамках Программы медицинских гарантий на это направление предусмотрено 13,1 млрд грн — это более чем на 2 млрд грн больше, чем в прошлом году.
Одним из ключевых решений стало повышение базовой капитационной ставки — она выросла до 375 грн. Благодаря этому только за январь-февраль центры экстренной медицинской помощи дополнительно получили 306 млн грн.
Повышение зарплат медикам в 2026 году: у кого выросли выплаты
Увеличение финансирования позволило пересмотреть уровень оплаты труда. По расчетам, центры СМП могут обеспечивать зарплату врачей на уровне не ниже 35 тысяч гривен.
Фактически уже в январе средняя зарплата врачей “скорой помощи” достигла 38 тысяч гривен.
Большинство регионов уже вышли на базовый уровень в 35 тысяч гривен. Такой показатель имеют, в частности, врачи в Тернопольской, Черниговской, Одесской областях, на Буковине, в Запорожье и Киеве.
В то же время в ряде регионов зарплаты превышают этот уровень. Речь идет, в частности, о Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и других областях.
Где медикам платят больше всего
Самые высокие средние зарплаты врачей скорой медицинской помощи в январе 2026 года были зафиксированы в следующих регионах:
- Киевская область — 49 466 грн
- Херсонская область — 48 832 грн
- Днепропетровская область — 47 243 грн
- Кировоградская область — 44 540 грн
- Харьковская область — 42 395 грн
В 2026 году ввели дополнительные коэффициенты для территорий со сложными условиями работы. Для сельской местности действует коэффициент 1,7, что усиливает финансирование центров с большими зонами обслуживания.
Для горных районов по-прежнему применяется коэффициент 1,2.
Доплаты медикам в прифронтовых регионах
Отдельно предусмотрены доплаты для работников «скорой помощи», работающих в зонах боевых действий. Размеры выплат составляют:
- 12 000 грн — для врачей
- 6 557 грн — для среднего медперсонала
- 2 500 грн — для младшего персонала
- 4 098 грн — для водителей
В январе на эти выплаты было направлено 115,7 млн грн.
Доплаты получают медики в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Увеличение финансирования и новые доплаты позволяют удерживать кадры в системе экстренной помощи и повышают уровень оплаты труда. Это важно для стабильной работы службы, особенно в условиях повышенной нагрузки и сложной ситуации с безопасностью.
Повысят ли украинским врачам зарплаты в 2026 году: законодательные инициативы
В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14357, который предусматривает изменения в госбюджет на 2026 год и касается оплаты труда медиков.
В документе предлагается установить минимальную заработную плату для работников сферы здравоохранения на уровне 40 тысяч гривен в месяц.
Чтобы обеспечить такое повышение, авторы инициативы предлагают увеличить объем средств, которые Национальный банк перечисляет в государственный бюджет. Речь идет о части прибыли до распределения, ее планируют определить на уровне не менее 196 млрд грн.
Также законопроект предусматривает внесение изменений в доходы и расходы бюджета и запуск новой государственной программы Повышение престижности труда в сфере здравоохранения с финансированием в 50 млрд грн.
В пояснительной записке указано, что предложенный механизм считается сбалансированным, поскольку повышение зарплат предлагают обеспечить за счет увеличения поступлений от Нацбанка.
Кроме того, в случае принятия закона допускается привлечение дополнительных средств — в частности, из резервного фонда, на обслуживание госдолга, а также за счет международной помощи, грантов и кредитов от иностранных партнеров.
Таким образом, будет ли повышение зарплат медикам зависит от дальнейшей судьбы законопроекта.