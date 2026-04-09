Медики екстреної допомоги щодня працюють у складних умовах, рятують життя і часто першими приїжджають туди, де рахунок іде на хвилини. Від рівня їхньої оплати праці напряму залежить не лише мотивація, а й стабільність роботи всієї системи.

Підвищення зарплати медикам у 2026 році: що відомо

Як розповіли у МОЗ, у 2026 році держава збільшила фінансування екстреної медичної допомоги. У межах Програми медичних гарантій на цей напрям передбачено 13,1 млрд грн — це більш ніж на 2 млрд грн більше, ніж торік.

Одним із ключових рішень стало підвищення базової капітаційної ставки — вона зросла до 375 грн. Завдяки цьому лише за січень-лютий центри екстреної меддопомоги додатково отримали 306 млн грн.

Підвищення зарплат медикам у 2026 році: в кого зросли виплати

Збільшення фінансування дало змогу переглянути рівень оплати праці. За розрахунками, центри ЕМД можуть забезпечувати зарплату лікарів на рівні не нижче 35 тисяч гривень.

Фактично вже у січні середня зарплата лікарів “екстренки” сягнула 38 тисяч гривень.

Більшість регіонів уже вийшли на базовий рівень у 35 тисяч гривень. Такий показник мають, зокрема, лікарі в Тернопільській, Чернігівській, Одеській областях, на Буковині, у Запоріжжі та Києві.

Водночас у низці регіонів зарплати перевищують цей рівень. Йдеться, зокрема, про Дніпропетровську, Київську, Харківську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку та інші області.

Де медикам платять найбільше

Найвищі середні зарплати лікарів екстреної медичної допомоги у січні 2026 року зафіксували в таких регіонах:

Київська область — 49 466 грн

Херсонська область — 48 832 грн

Дніпропетровська область — 47 243 грн

Кіровоградська область — 44 540 грн

Харківська область — 42 395 грн

У 2026 році запровадили додаткові коефіцієнти для територій зі складними умовами роботи. Для сільської місцевості діє коефіцієнт 1,7, що підсилює фінансування центрів із великими зонами обслуговування.

Для гірських районів і надалі застосовується коефіцієнт 1,2.

Доплати медикам у прифронтових регіонах

Окремо передбачені доплати для працівників “екстренки”, які працюють у зонах бойових дій. Розміри виплат становлять:

12 000 грн — для лікарів

6 557 грн — для середнього медперсоналу

2 500 грн — для молодшого персоналу

4 098 грн — для водіїв

У січні на ці виплати спрямували 115,7 млн грн.

Доплати отримують медики у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Збільшення фінансування та нові доплати дозволяють утримувати кадри в системі екстреної допомоги та підвищують рівень оплати праці. Це важливо для стабільної роботи служби, особливо в умовах підвищеного навантаження та складної безпекової ситуації.

Чи підвищать українським лікарям зарплати у 2026 році: законодавчі ініціативи

Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14357, який передбачає зміни до держбюджету на 2026 рік і стосується оплати праці медиків.

У документі пропонують встановити мінімальну заробітну плату для працівників сфери охорони здоров’я на рівні 40 тисяч гривень на місяць.

Щоб забезпечити таке підвищення, автори ініціативи пропонують збільшити обсяг коштів, які Національний банк перераховує до державного бюджету. Йдеться про частину прибутку до розподілу, її планують визначити на рівні не менш як 196 млрд грн.

Також законопроєкт передбачає внесення змін до доходів і видатків бюджету та запуск нової державної програми Підвищення престижності праці у сфері охорони здоров’я із фінансуванням у 50 млрд грн.

У пояснювальній записці зазначено, що запропонований механізм вважається збалансованим, оскільки підвищення зарплат пропонують забезпечити за рахунок збільшення надходжень від Нацбанку.

Крім того, у разі ухвалення закону допускається залучення додаткових коштів — зокрема, із резервного фонду, на обслуговування держборгу, а також за рахунок міжнародної допомоги, грантів і кредитів від іноземних партнерів.

Отже, чи буде підвищення зарплат медикам залежить від подальшої долі законопроєкту.

