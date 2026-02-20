В Украине для медицинских работников предусмотрена единовременная денежная выплата при выходе на пенсию, но получить ее могут не все. Право на помощь зависит от места работы, занимаемой должности и наличия необходимого страхового стажа.

Кто и при каких условиях может получить помощь медикам при выходе на пенсию, читайте в материале.

Когда назначают денежную помощь медикам при выходе на пенсию

Помощь в размере 10 окладов при выходе на пенсию медработникам предоставляется один раз в соответствии с законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Речь идет именно о медиках, которые выходят на пенсию по возрасту и до этого не пользовались никакими другими пенсионными или социальными выплатами.

Основные условия для получения средств

Чтобы иметь право на назначение денежной помощи при выходе на пенсию медработникам, лицо должно одновременно соответствовать нескольким требованиям:

до момента выхода на пенсию не получать пенсию за выслугу лет или другую соцпомощь;

работать в государственном или коммунальном учреждении здравоохранения на день достижения пенсионного возраста;

занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;

иметь необходимый страховой стаж, приобретенный именно на таких должностях.

Требования к стажу различаются в зависимости от пола:

для мужчин — не менее 35 лет;

для женщин — не менее 30 лет.

Если все эти условия выполнены, начисляют единовременное пособие при выходе на пенсию медработникам в 2026 году в размере 10 окладов, действовавших на момент увольнения.

Какой стаж засчитывается

В страховой стаж учитывается только работа на должностях и в учреждениях, определенных постановлением Кабинета министров Украины №909. Именно этот перечень используется для подтверждения права как на пенсию за выслугу лет, так и на единовременную денежную помощь.

Досрочный выход на пенсию

Отдельно предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию для врачей и среднего медицинского персонала, в частности медсестер, фельдшеров, медбратьев. Главное условие — должность и учреждение должны входить в утвержденный правительством перечень, что подтверждает и Пенсионный фонд Украины.

Для этого необходимо иметь специальный стаж в следующих объемах:

25 лет — по состоянию на 1 апреля 2015 года;

25 лет 6 месяцев — по состоянию на 1 января 2016 года;

26 лет 6 месяцев — по состоянию на 11 октября 2017 года.

Именно при соблюдении этих требований медицинские работники могут воспользоваться правом на пенсию за выслугу лет и помощью при выходе на пенсию медработникам.

Источник : Пенсійний фонд

