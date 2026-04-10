В марте 2026 года инфляция в Украине вновь дала о себе знать. Цены росли как в месячном, так и в годовом исчислении, а наибольшее подорожание зафиксировали в нескольких ключевых категориях.

Как изменился индекс потребительских цен в марте 2026 года и какие продукты подорожали больше всего, читайте в нашем материале.

Каков индекс инфляции за март 2026 года

По данным Госстата, индекс инфляции в марте 2026 года ускорился. По сравнению с февралем цены выросли на 1,7%, а в годовом исчислении — на 7,9%. Таким образом, индекс инфляции за март 2026 года составил 101,7%.

В то же время базовая инфляция в марте также повысилась: +1,5% за месяц и 7,1% за год по сравнению с мартом 2025 года.

Как изменились цены на продукты в марте 2026 года

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 1,3%.

Наиболее заметно подорожали яйца — на 7,7%. Также выросли цены на ряд других товаров, в частности на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, хлеб, рыбу и рыбные продукты, говядину, овощи, безалкогольные напитки и сало — в пределах 0,8–4,8%.

В то же время часть продуктов подешевела. В частности, снизились цены на сахар, макароны, рис, свинину, мясо птицы и сливочное масло — в пределах 0,1–1%.

Алкоголь и табак за месяц подорожали на 1,1%, что связано прежде всего с ростом цен на табачные изделия.

Одежда, транспорт и связь: где цены выросли больше всего

Существенное подорожание зафиксировано в категории одежды и обуви — в целом на 12%. Одежда подорожала на 12%, обувь — на 11,8%.

В транспортной сфере цены выросли на 6,4%. Основное влияние оказало подорожание топлива и смазочных материалов на 13,2%. Также выросла стоимость проезда: в железнодорожном транспорте на 8,2%, в автомобильном — на 6%.

В сфере связи цены повысились на 2,5%, прежде всего из-за роста тарифов на мобильную связь на 3,8%.

