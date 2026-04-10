У березні 2026 року інфляція в Україні знову дала про себе знати. Ціни зростали як у місячному, так і в річному вимірі, а найбільше подорожчання зафіксували у кількох ключових категоріях.

Який індекс інфляції за березень 2026 року

За даними Держстату, індекс інфляції у березні 2026 року прискорився. У порівнянні з лютим ціни зросли на 1,7%, а у річному вимірі на 7,9%. Отже, індекс інфляції за березень 2026 становив 101,7%.

Водночас базова інфляція у березні також підвищилася: +1,5% за місяць і 7,1% за рік, у порівнянні з березнем 2025 року.

Як змінилися ціни на продукти у березені 2026 року

На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом додали 1,3%.

Найпомітніше подорожчали яйця, на 7,7%. Також зросли ціни на низку інших товарів, зокрема продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, хліб, рибу та рибні продукти, яловичину, овочі, безалкогольні напої та сало — у межах 0,8–4,8%.

Водночас частина продуктів подешевшала. Зокрема, знизилися ціни на цукор, макарони, рис, свинину, м’ясо птиці та вершкове масло — у межах 0,1–1%.

Алкоголь і тютюн за місяць подорожчали на 1,1%, що пов’язано насамперед зі зростанням цін на тютюнові вироби.

Одяг, транспорт і зв’язок: де ціни зросли найбільше

Суттєве подорожчання зафіксували у категорії одягу та взуття — загалом на 12%. Одяг подорожчав на 12%, взуття подорожчало на 11,8%.

У транспортній сфері ціни зросли на 6,4%. Основний вплив мало подорожчання пального та мастил на 13,2%. Також зросла вартість проїзду: у залізничному транспорті на 8,2%, в автодорожньому на 6%.

У сфері зв’язку ціни підвищилися на 2,5%, передусім через зростання тарифів на мобільний зв’язок на 3,8%.

