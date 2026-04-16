Сегодня украинский бизнес отказывается от традиционных “скидываний на карту” в пользу профессиональных расчетов.

Новым стандартом стала оплата по IBAN – метод, сочетающий скорость бесконтактных платежей с юридической безупречностью.

Почему традиционные карты проигрывают IBAN

Несмотря на привычность, карточный эквайринг имеет существенные недостатки:

Сейчас смотрят

Высокая стоимость: Банки удерживают от 1,3% до 2,75% с каждого чека. Замороженные средства: Деньги за карточные операции часто засчитываются только на следующий рабочий день. Юридические риски: С 2025 года действует лимит НБУ на P2P-переводы -100000 грн/мес, а прием оплат на личную карточку грозит штрафами и блокировками.

Оплата на счет по реквизитам IBAN позволяет получать средства за 10 секунд в режиме 24/7.

Главное — такие операции в основном не требуют использования кассового аппарата (РРО), который спасает малый бизнес от излишней бюрократии и штрафов в 100-150% от суммы продаж.

IBAN oplata – инновационное решение для автоматизации бизнеса

Главным препятствием для оплаты по реквизитам всегда было неудобство ввода 29 символов счета и других реквизитов платежа.

Сервис IBAN oplata полностью устраняет этот барьер, превращая сложные платежки в удобные ссылки или QR-код.

Как работает сервис?

Регистрация : Предприниматель один раз добавляет реквизиты своего ФЛП-счета в личном кабинете.

: Предприниматель один раз добавляет реквизиты своего ФЛП-счета в личном кабинете. Генерация: Создает платежную ссылку с указанной суммой и назначением платежа и отправляет клиенту.

Создает платежную ссылку с указанной суммой и назначением платежа и отправляет клиенту. Оплата: Клиент открывает ссылку на смартфоне, и у него автоматически открывается банковское приложение с уже заполненными данными. Остается только нажать “Оплатить”.

Ключевые преимущества IBAN oplata для предпринимателей

Экономическая эффективность: Тарифы сервиса значительно ниже классического эквайринга, а комиссия составляет — 0%.

Переход на IBAN oplata – это не просто выполнение требований закона, а стратегический шаг к масштабированию. Вы получаете удобство оплаты “в один клик” для клиента и прозрачный, экономный учет для себя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.