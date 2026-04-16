Почему карточные переводы больше не актуальны: переход бизнеса на IBAN oplata в 2026 году
Сегодня украинский бизнес отказывается от традиционных “скидываний на карту” в пользу профессиональных расчетов.
Новым стандартом стала оплата по IBAN – метод, сочетающий скорость бесконтактных платежей с юридической безупречностью.
Почему традиционные карты проигрывают IBAN
Несмотря на привычность, карточный эквайринг имеет существенные недостатки:
- Высокая стоимость: Банки удерживают от 1,3% до 2,75% с каждого чека.
- Замороженные средства: Деньги за карточные операции часто засчитываются только на следующий рабочий день.
- Юридические риски: С 2025 года действует лимит НБУ на P2P-переводы -100000 грн/мес, а прием оплат на личную карточку грозит штрафами и блокировками.
Оплата на счет по реквизитам IBAN позволяет получать средства за 10 секунд в режиме 24/7.
Главное — такие операции в основном не требуют использования кассового аппарата (РРО), который спасает малый бизнес от излишней бюрократии и штрафов в 100-150% от суммы продаж.
IBAN oplata – инновационное решение для автоматизации бизнеса
Главным препятствием для оплаты по реквизитам всегда было неудобство ввода 29 символов счета и других реквизитов платежа.
Сервис IBAN oplata полностью устраняет этот барьер, превращая сложные платежки в удобные ссылки или QR-код.
Как работает сервис?
- Регистрация: Предприниматель один раз добавляет реквизиты своего ФЛП-счета в личном кабинете.
- Генерация: Создает платежную ссылку с указанной суммой и назначением платежа и отправляет клиенту.
- Оплата: Клиент открывает ссылку на смартфоне, и у него автоматически открывается банковское приложение с уже заполненными данными. Остается только нажать “Оплатить”.
Ключевые преимущества IBAN oplata для предпринимателей
- Экономическая эффективность: Тарифы сервиса значительно ниже классического эквайринга, а комиссия составляет — 0%.
- Мгновенная ликвидность: Средства поступают до 10 секунд на счет без посредников.
- Безопасность и доверие: Сервис не имеет доступа к данным карточкам или счетам и работает в соответствии со стандартами НБУ. Клиенты видят официальное название вашей компании при оплате, что повышает уровень доверия.
- Универсальность: IBAN oplata совместима с большинством украинских банков и легко интегрируется в CRM и веб-сайты через API.
Переход на IBAN oplata – это не просто выполнение требований закона, а стратегический шаг к масштабированию. Вы получаете удобство оплаты “в один клик” для клиента и прозрачный, экономный учет для себя.
