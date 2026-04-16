Сьогодні український бізнес відмовляється від традиційних “скидань на карту” на користь професійних розрахунків.

Новим стандартом стала оплата по IBAN — метод, що поєднує швидкість безконтактних платежів із юридичною бездоганністю.

Чому традиційні картки програють IBAN

Попри звичність, картковий еквайринг має суттєві недоліки:

Висока вартість: Банки утримують від 1,3% до 2,75% з кожного чека. Заморожені кошти: Гроші за карткові операції часто зараховуються лише на наступний робочий день. Юридичні ризики: З 2025 року діє ліміт НБУ на P2P-перекази -100000 грн/міс, а прийом оплат на особисту картку загрожує штрафами та блокуваннями.

Натомість оплата на рахунок за реквізитами IBAN дозволяє отримувати кошти за 10 секунд у режимі 24/7.

Головне — такі операції переважно не потребують використання касового апарату (РРО), що рятує малий бізнес від зайвої бюрократії та штрафів у 100-150% від суми продажу.

IBAN oplata — інноваційне рішення для автоматизації бізнесу

Головною перешкодою для оплат за реквізитами завжди була незручність введення 29 символів рахунку та інших реквізитів платежу.

Сервіс IBAN oplata повністю усуває цей бар’єр, перетворюючи складні платіжки на зручні посилання або QR-код.

Як працює сервіс?

Підприємець один раз додає реквізити свого ФОП-рахунку в особистому кабінеті. Генерація: Створює платіжне посилання із вказаною сумою та призначенням платежу і надсилає клієнту.

Створює платіжне посилання із вказаною сумою та призначенням платежу і надсилає клієнту. Оплата: Клієнт відкриває посилання на смартфоні, і у нього автоматично відкривається банківський застосунок із вже заповненими даними. Залишається лише натиснути “Оплатити”.

Ключові переваги IBAN oplata для підприємців

Кошти надходять до 10 секунд напряму на рахунок без посередників. Безпека та довіра: Сервіс немає доступу до даних карток чи рахунків та працює згідно зі стандартами НБУ. Клієнти бачать офіційну назву вашої компанії при оплаті, що підвищує рівень довіри.

Сервіс немає доступу до даних карток чи рахунків та працює згідно зі стандартами НБУ. Клієнти бачать офіційну назву вашої компанії при оплаті, що підвищує рівень довіри. Універсальність: IBAN oplata сумісна з більшістю українських банків та легко інтегрується в CRM та вебсайти через API.

Перехід на IBAN oplata – це не просто виконання вимог закону, а стратегічний крок до масштабування. Ви отримуєте зручність оплати “в один клік” для клієнта та прозорий, економний облік для себе.

Почніть використовувати IBAN oplata вже сьогодні, щоб забезпечити своєму бізнесу впевнене зростання без зайвих витрат!

