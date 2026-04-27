До какого числа действует программа Национальный кэшбэк и когда прекратят начисления
- В Украине продолжает действовать программа Национальный кэшбэк, которая позволяет частично возвращать средства за покупки украинских товаров и услуг.
- В 2026 году ее условия обновили: изменили размеры компенсаций, расширили категории и ввели дополнительные возможности, в частности кэшбэк на топливо.
- В то же время правительство определило четкие сроки действия программы и выплат, которые важно учитывать участникам.
В Украине продолжает действовать государственная программа Национальный кэшбэк, которая позволяет частично возвращать потраченные средства за покупку товаров украинского производства и отдельных услуг.
При этом в 2026 году в ее условия были внесены изменения, в частности, обновлены размеры компенсаций, расширен перечень категорий, а также определены сроки начисления и выплат.
Программа Национальный кэшбэк: сколько действует
Программа является частью государственной политики поддержки украинского производителя и стимулирования внутреннего потребления.
Срок действия программы Национальный кэшбэк и правила выплат регулируются постановлением Кабинета Министров Украины № 1510.
Именно им правительство:
- продлило действие программ Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка до 30 июня 2026 года;
- определило, что начисление кэшбэка прекращается с 1 мая 2026 года;
- прописало порядок и сроки перечисления средств пользователям.
Итак, срок действия программы Национальный кэшбэк продлен до 30 июня 2026 года, однако начисление средств для пользователей завершится раньше. Начисление кэшбэка продлится только до 1 мая 2026 года. Фактически это означает, что средства будут начисляться за покупки, совершенные до конца апреля.
С учетом сроков выплат, эти начисления пользователи получат ориентировочно в конце мая 2026 года. После этого новые суммы уже не будут выплачиваться.
Таким образом, у граждан останется чуть больше месяца, чтобы использовать полученные средства, ведь программа Национальный кэшбэк завершится 30 июня 2026 года.
Обновленные правила: как работает кэшбэк сейчас
С марта 2026 года программа работает по новой модели. Вместо фиксированных 10% введен дифференцированный подход:
- 15% — на непродовольственные товары украинского производства, а также отдельные категории продуктов (в частности, сыры и часть бакалеи);
- 5% — на большинство продуктов питания, аптечные товары и продукцию для дома и сада.
Такой формат позволяет поддержать те отрасли, где украинские производители могут активнее конкурировать с импортом.
Кэшбэк на топливо: что известно
Отдельным направлением стал кэшбэк на топливо, который начал действовать с 20 марта 2026 года. Он распространяется на АЗС, присоединившиеся к программе.
Размер компенсации составляет:
- 15% — на дизель;
- 10% — на бензин;
- 5% — на автогаз.
Фактически это позволяет экономить примерно от 2 до 11 грн на литре. В то же время установлено ограничение — до 1 000 грн кэшбэка в месяц для одного человека.
Эта опция интегрирована в общую систему Национального кэшбэка и действует в пределах тех же сроков, то есть до момента завершения начислений.
Полученный кэшбэк можно потратить на:
- оплату коммунальных и почтовых услуг;
- покупку украинских лекарств и продуктов;
- приобретение книг;
- благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.
При этом средства нельзя снять наличными или перевести на другие карты.