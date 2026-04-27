В Украине продолжает действовать государственная программа Национальный кэшбэк, которая позволяет частично возвращать потраченные средства за покупку товаров украинского производства и отдельных услуг.

При этом в 2026 году в ее условия были внесены изменения, в частности, обновлены размеры компенсаций, расширен перечень категорий, а также определены сроки начисления и выплат.

Программа Национальный кэшбэк: сколько действует

Программа является частью государственной политики поддержки украинского производителя и стимулирования внутреннего потребления.

Срок действия программы Национальный кэшбэк и правила выплат регулируются постановлением Кабинета Министров Украины № 1510.

Именно им правительство:

продлило действие программ Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка до 30 июня 2026 года;

определило, что начисление кэшбэка прекращается с 1 мая 2026 года;

прописало порядок и сроки перечисления средств пользователям.

Итак, срок действия программы Национальный кэшбэк продлен до 30 июня 2026 года, однако начисление средств для пользователей завершится раньше. Начисление кэшбэка продлится только до 1 мая 2026 года. Фактически это означает, что средства будут начисляться за покупки, совершенные до конца апреля.

С учетом сроков выплат, эти начисления пользователи получат ориентировочно в конце мая 2026 года. После этого новые суммы уже не будут выплачиваться.

Таким образом, у граждан останется чуть больше месяца, чтобы использовать полученные средства, ведь программа Национальный кэшбэк завершится 30 июня 2026 года.

Обновленные правила: как работает кэшбэк сейчас

С марта 2026 года программа работает по новой модели. Вместо фиксированных 10% введен дифференцированный подход:

15% — на непродовольственные товары украинского производства, а также отдельные категории продуктов (в частности, сыры и часть бакалеи);

5% — на большинство продуктов питания, аптечные товары и продукцию для дома и сада.

Такой формат позволяет поддержать те отрасли, где украинские производители могут активнее конкурировать с импортом.

Кэшбэк на топливо: что известно

Отдельным направлением стал кэшбэк на топливо, который начал действовать с 20 марта 2026 года. Он распространяется на АЗС, присоединившиеся к программе.

Размер компенсации составляет:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Фактически это позволяет экономить примерно от 2 до 11 грн на литре. В то же время установлено ограничение — до 1 000 грн кэшбэка в месяц для одного человека.

Эта опция интегрирована в общую систему Национального кэшбэка и действует в пределах тех же сроков, то есть до момента завершения начислений.

Полученный кэшбэк можно потратить на:

оплату коммунальных и почтовых услуг;

покупку украинских лекарств и продуктов;

приобретение книг;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.

При этом средства нельзя снять наличными или перевести на другие карты.

