На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро произошла трагедия во время монтажа сцены для предстоящего выступления колумбийской звезды Шакиры произошла трагедия.

Один из технических работников получил смертельные травмы в результате несчастного случая.

Что известно об инциденте

Трагедия произошла в воскресенье, 26 апреля, во время подготовки к масштабному бесплатному концерту под названием Todo Mundo No Rio.

По сообщению местной пожарной бригады, рабочий получил тяжелые травмы нижних конечностей во время работы с подъемным механизмом.

Очевидцы рассказывают, что все произошло внезапно. По словам 51-летнего Антонио Маркоса Феррейра дос Сантоса, который отдыхал на пляже, он увидел людей, бежавших в сторону конструкций.

Когда мужчина оглянулся, часть сцены уже лежала на земле, а под завалами оказался человек. Коллеги пострадавшего пытались самостоятельно вытащить его из-под оборудования еще до приезда медиков.

Реакция организаторов и властей

На место происшествия оперативно прибыли медики спасательной службы третьей морской группы. Мужчину срочно госпитализировали в муниципальную больницу Мигеля Коуту, однако усилия врачей оказались тщетными — от полученных травм он скончался.

— Мы оказываем всю необходимую поддержку и солидарность компании-подрядчику, ее команде и семье погибшего в это тяжелое время, — говорится в официальном заявлении организаторов мероприятия.

Мэр Рио-де-Жанейро подтвердил в социальных сетях, что именно Шакира должна стать хедлайнером шоу в этом году. Ранее аналогичные концерты на Копакабане собирали миллионы туристов со всего мира.

Причины инцидента пока не уточняются. Представители компании Bonus Track, которая занимается организацией мероприятия, пока не дали дополнительных комментариев.

Несмотря на инцидент, официальной информации об отмене или переносе шоу пока нет.

Источник : People

