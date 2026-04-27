В Україні продовжує діяти державна програма Національний кешбек, яка дозволяє частково повертати витрачені кошти за покупки товарів українського виробництва та окремі послуги.

Водночас у 2026 році її умови зазнали змін, зокрема, оновлено розміри компенсацій, розширено перелік категорій, а також визначено строки нарахування і виплат.

Програма Національний кешбек: скільки діє

Програма є частиною державної політики підтримки українського виробника та стимулювання внутрішнього споживання.

Скільки діє програма Національний кешбек та правила виплат регулюються постановою Кабінету Міністрів України №1510.

Саме нею уряд:

продовжив дію програм Національний кешбек і Зимова підтримка до 30 червня 2026 року;

визначив, що нарахування кешбеку припиняється з 1 травня 2026 року;

прописав порядок і строки перерахування коштів користувачам.

Отже, строк дії програми Національний кешбек продовжено до 30 червня 2026 року, однак нарахування коштів для користувачів завершиться раніше. Нарахування кешбеку триватиме лише до 1 травня 2026 року. Фактично це означає, що кошти нараховуватимуться за покупки, здійснені до кінця квітня.

З урахуванням термінів виплат, ці нарахування користувачі отримають орієнтовно наприкінці травня 2026 року. Після цього нові суми вже не виплачуватимуться.

Таким чином, у громадян залишиться трохи більше місяця, щоб використати отримані кошти, адже закриття програми Національний кешбек відбудеться 30 червня 2026 року.

Оновлені правила: як працює кешбек зараз

З березня 2026 року програма працює за новою моделлю. Замість фіксованих 10% запроваджено диференційований підхід:

15% — на непродовольчі товари українського виробництва, а також окремі категорії продуктів (зокрема сири та частину бакалії);

5% — на більшість продуктів харчування, аптечні товари та продукцію для дому і саду.

Такий формат дозволяє підтримати ті галузі, де українські виробники можуть активніше конкурувати з імпортом.

Кешбек на пальне: що відомо

Окремим напрямком став кешбек на пальне, який почав діяти з 20 березня 2026 року. Він поширюється на АЗС, що приєдналися до програми.

Розмір компенсації становить:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Фактично це дозволяє економити приблизно від 2 до 11 грн на літрі. Водночас встановлено обмеження — до 1 000 грн кешбеку на місяць для однієї людини.

Ця опція інтегрована в загальну систему Національного кешбеку і діє в межах тих самих строків, тобто до моменту завершення нарахувань.

Отриманий кешбек можна витратити на:

оплату комунальних і поштових послуг;

купівлю українських ліків і продуктів;

придбання книг;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.

При цьому кошти не можна зняти готівкою або переказати на інші картки.

