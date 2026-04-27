До якого числа діє програма Національний кешбек та коли припинять нарахування
В Україні продовжує діяти державна програма Національний кешбек, яка дозволяє частково повертати витрачені кошти за покупки товарів українського виробництва та окремі послуги.
Водночас у 2026 році її умови зазнали змін, зокрема, оновлено розміри компенсацій, розширено перелік категорій, а також визначено строки нарахування і виплат.
Програма Національний кешбек: скільки діє
Програма є частиною державної політики підтримки українського виробника та стимулювання внутрішнього споживання.
Скільки діє програма Національний кешбек та правила виплат регулюються постановою Кабінету Міністрів України №1510.
Саме нею уряд:
- продовжив дію програм Національний кешбек і Зимова підтримка до 30 червня 2026 року;
- визначив, що нарахування кешбеку припиняється з 1 травня 2026 року;
- прописав порядок і строки перерахування коштів користувачам.
Отже, строк дії програми Національний кешбек продовжено до 30 червня 2026 року, однак нарахування коштів для користувачів завершиться раніше. Нарахування кешбеку триватиме лише до 1 травня 2026 року. Фактично це означає, що кошти нараховуватимуться за покупки, здійснені до кінця квітня.
З урахуванням термінів виплат, ці нарахування користувачі отримають орієнтовно наприкінці травня 2026 року. Після цього нові суми вже не виплачуватимуться.
Таким чином, у громадян залишиться трохи більше місяця, щоб використати отримані кошти, адже закриття програми Національний кешбек відбудеться 30 червня 2026 року.
Оновлені правила: як працює кешбек зараз
З березня 2026 року програма працює за новою моделлю. Замість фіксованих 10% запроваджено диференційований підхід:
- 15% — на непродовольчі товари українського виробництва, а також окремі категорії продуктів (зокрема сири та частину бакалії);
- 5% — на більшість продуктів харчування, аптечні товари та продукцію для дому і саду.
Такий формат дозволяє підтримати ті галузі, де українські виробники можуть активніше конкурувати з імпортом.
Кешбек на пальне: що відомо
Окремим напрямком став кешбек на пальне, який почав діяти з 20 березня 2026 року. Він поширюється на АЗС, що приєдналися до програми.
Розмір компенсації становить:
- 15% — на дизель;
- 10% — на бензин;
- 5% — на автогаз.
Фактично це дозволяє економити приблизно від 2 до 11 грн на літрі. Водночас встановлено обмеження — до 1 000 грн кешбеку на місяць для однієї людини.
Ця опція інтегрована в загальну систему Національного кешбеку і діє в межах тих самих строків, тобто до моменту завершення нарахувань.
Отриманий кешбек можна витратити на:
- оплату комунальних і поштових послуг;
- купівлю українських ліків і продуктів;
- придбання книг;
- благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.
При цьому кошти не можна зняти готівкою або переказати на інші картки.