Демобилизация в Украине станет реальной только при условии привлечения тех, кто сейчас уклоняется от службы. В то же время новым людям, которые присоединятся к армии, необходимо озвучить четкие сроки службы в два-три года.

Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова в интервью Украинской правде.

– Определенность будет способствовать тому, что люди будут служить. Должны сказать, что сделали работу над ошибками и предлагаем прийти на два-три года. По-моему, это было бы справедливо, – сказала Решетилова.

По ее словам, было бы хорошо, если бы удалось добиться стабилизации ситуации и паузы в боевых действиях, чтобы Украина наконец получила справедливый мир. Однако она подчеркнула, что страна-сосед, пытающаяся захватить земли уже 400 лет, никуда не денется.

Именно поэтому в основе мобилизации должно быть стратегическое видение, что Украина должна быть милитаризованным обществом, заявила Решетилова, где каждый должен быть готов присоединиться к армии.

Как утверждает военная омбудсменка, сейчас Украина сталкивается с кризисом в вопросе мобилизации.

Кроме этого, существуют проблемы в коммуникации государства с обществом относительно потребностей обороны.

По ее мнению, очень много говорят об ответственности государства, но не о той части общества, которая уклоняется от службы и сопротивляется военным.

Военная омбудсменка утверждает, что Украина сейчас ищет путь к правильной коммуникации с той частью общества, которая “самоустранилась” от защиты государства.

Она допустила, что не только полиция, Министерство обороны, командование Сухопутных войск, а также медиа и общественный сектор должны помогать правильно построить эту коммуникацию.

По подсчетам Минобороны, рассказала Решетилова, около 1,6 млн человек могут сейчас присоединиться к армии. По ее мнению, очевидно, что тогда могла бы происходить ротация.

