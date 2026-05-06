Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — одна из наиболее уязвимых категорий населения, наиболее пострадавшая от войны. Из-за боевых действий и постоянных обстрелов миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, лишиться жилья, работы и привычного образа жизни.

Когда будет финансирование выплат ВПЛ в мае 2026 года

Государство продолжает системно поддерживать переселенцев, в частности через финансовую помощь и социальные программы. Выплаты для ВПЛ остаются частью системы социальной защиты, которую администрирует Пенсионный фонд Украины.

По состоянию на 5 мая 2026 года через Пенсионный фонд профинансированы значительные объемы социальных выплат, часть из которых направлена и на поддержку переселенцев:

17,3 млрд грн — на пенсионные выплаты, из них через Укрпочту — 2,4 млрд грн, а через уполномоченные банки — 14,9 млрд грн.

1,6 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 0,3 млрд грн — на оплату больничных.

9,6 млрд грн — на социальные пособия и другие выплаты.

Помимо финансирования, в мае зафиксирован и значительный объем обращений граждан. 210 тысяч услуг было предоставлено тем, кто обратился в органы Пенсионного фонда.

В какие числа происходит финансирование выплат ВПЛ в мае и что нужно сделать до 1 июня

Выплаты внутренне перемещенным лицам поступают по общему графику, который применяет Пенсионный фонд Украины.

Деньги перечисляются ежемесячно в период с 4 по 25 число, поэтому именно в эти дни и следует ожидать поступления помощи ВПЛ. Точная дата зависит от того, когда именно средства поступят в банк или почтовое отделение, но в пределах этого периода.

Правительство обновило подход к предоставлению помощи переселенцам. Кабинет Министров Украины принял постановление №522 от 24 апреля 2026 года, которое изменяет порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ.

До 1 июня 2026 года продлена возможность подать заявление на получение помощи для отдельных категорий:

Семьи с детьми. Подать заявление можно независимо от доходов, но при условии соответствия критериям относительно имущественного положения, фактического проживания и обучения детей. Если документы подать до 1 июня — выплаты назначат с 1 февраля 2026 года.

Пенсионеры и семьи с нетрудоспособными лицами. Речь идет о тех, кому ранее прекратили помощь из-за превышения дохода. Теперь они могут подать заявление повторно — уже с учетом обновленного прожиточного минимума. В случае подачи до 1 июня выплаты начислят с 1 января 2026 года.

Если обратиться за помощью после 1 июня 2026 года, деньги будут назначаться уже по общему правилу — с месяца подачи заявления, без доначисления за предыдущий период.

