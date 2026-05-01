С 1 мая внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить первые выплаты в рамках программы еВідновлення.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время часа вопросов к правительству.

Выплаты ВПЛ за жилье: что известно

С 1 мая в Украине стартует новый этап программы еВідновлення — выплаты компенсаций для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях.

По словам Кулебы, заявки на получение помощи собирали более двух месяцев. После их обработки государство начинает перечисление средств заявителям.

Параллельно открывается возможность бронирования средств через портал Дія в рамках отдельного компонента программы — Жилье для ВПЛ с ВОТ.

Кто получит выплаты сейчас, а кому придется ждать

На первом этапе компенсации в рамках программы еВідновлення для ВПЛ с временно оккупированных территорий получат не все заявители.

Как сообщил Алексей Кулеба, первыми выплаты назначают:

военнослужащим;

людям с инвалидностью I и II групп.

Именно эти категории имеют приоритет в очереди на получение средств.

В то же время другие внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на ВОТ, также могут подать заявку через Дію, однако выплаты для них будут зависеть от места в электронной очереди и наличия финансирования.

Очередь формируется автоматически — исключительно по дате и времени подачи заявки, без ручного вмешательства. Это означает, что даже те, кто потерял жилье еще в 2022 году, могут получить компенсацию позже, если подали заявку не первыми или если средств на данный момент недостаточно.

Как уточнила премьер-министр Юлия Свириденко, на этом этапе получить жилищный ваучер номиналом на сумму 2 млн грн смогут 3 300 семей.

После проверки данных и подтверждения финансирования средства будут перечислять на счет заявителя в течение пяти дней.

Что известно о жилищных ваучерах для ВПЛ

Жилищный ваучер — это электронный документ, который гарантирует финансирование покупки жилья. Максимальная сумма помощи — до 2 млн грн на одного человека или семью.

Ваучер позволяет не только приобрести квартиру или дом, но и инвестировать в строительство жилья, внести первый взнос по ипотеке или частично погасить кредит.

Это фактически альтернатива классической компенсации, ведь раньше ВПЛ с ВОТ не могли получить выплаты из-за невозможности обследования жилья. Теперь государство предлагает механизм, который дает возможность купить новое жилье в безопасном регионе.

По словам Алексея Кулебы, на первый этап уже есть финансирование — около $180 млн, что позволит обеспечить помощью примерно 3 700 семей.

Кто может получить жилищные ваучеры

На старте программа охватывает не всех переселенцев.

Право на ваучеры имеют:

ВПЛ со статусом участника боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны.

В то же время есть ограничения. Ваучеры не будут предоставлять тем, кто:

уже имеет жилье на подконтрольной территории (за исключением зон боевых действий);

ранее получал компенсацию или жилье от государства;

находится под санкциями или имеет судимость.

Правительство планирует постепенно расширять программу на другие категории ВПЛ.

Как работает система: объяснение

После подачи заявки и ее проверки специальная комиссия принимает решение о предоставлении помощи. После этого автоматически формируется жилищный ваучер и появляется в Дії.

Далее заявитель подает обращение на бронирование средств. Если финансирование есть — в течение пяти дней подтверждается резервирование денег. Если нет — заявка попадает в электронную очередь.

После подтверждения бронирования у человека есть до 60 дней, чтобы найти жилье и оформить сделку у нотариуса. В этот период средства резервируются государством.

Деньги перечисляют непосредственно продавцу жилья или банку (в случае ипотеки).

Важно, что ваучер действует 5 лет, а приобретенное жилье нельзя продавать в течение этого времени.

Напомним, что первые средства на компенсации за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення правительство выделило в мае 2023 года.

В частности, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии тогда направили 4,4 млрд грн.

Программа єВідновлення полностью цифровизирована: украинцы могут подавать заявки через приложение Дія.

Источник : Укринформ

