Фінансування виплат ВПО у травні 2026 року: Кабмін змінив порядок призначення допомоги
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — одна з найбільш вразливих категорій населення, яка найбільше постраждала від війни. Через бойові дії та постійні обстріли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, втратити житло, роботу і звичний спосіб життя.
Коли відбувається фінансування виплат ВПО у травні, читайте в нашому матеріалі.
Коли буде фінансування виплат ВПО у травні 2026 року
Держава продовжує системно підтримувати переселенців, зокрема через фінансову допомогу та соціальні програми. Виплати для ВПО залишаються частиною системи соціального захисту, яку адмініструє Пенсійний фонд України.
Станом на 5 травня 2026 року через Пенсійний фонд профінансовано значні обсяги соціальних виплат, частина з яких спрямована і на підтримку переселенців:
- 17,3 млрд грн — на пенсійні виплати, з них через Укрпошту — 2,4 млрд грн, а через уповноважені банки — 14,9 млрд грн.
- 1,6 млрд грн — на страхові виплати, у тому числі 0,3 млрд грн — на оплату лікарняних.
- 9,6 млрд грн — на соціальні допомоги та інші виплати.
Окрім фінансування, у травні зафіксовано і значний обсяг звернень громадян. 210 тисяч послуг було надано тим, хто звернувся до органів Пенсійного фонду.
В яких числах відбувається фінансування виплат ВПО у травні та що потрібно зробити до 1 червня
Виплати внутрішньо переміщеним особам надходять за загальним графіком, який застосовує Пенсійний фонд України.
Гроші перераховують щомісяця у період з 4 по 25 число, тому саме в ці дати і варто очікувати надходження допомоги ВПО. Точна дата залежить від того, коли саме фінансування дійде до банку або поштового відділення, але в межах цього проміжку.
Уряд оновив підхід до надання допомоги переселенцям. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №522 від 24 квітня 2026 року, яка змінює порядок призначення виплат на проживання для ВПО.
До 1 червня 2026 року продовжено можливість подати заяву на отримання допомоги для окремих категорій:
- Сім’ї з дітьми. Подати заяву можна незалежно від доходів, але за умови відповідності критеріям щодо майнового стану, фактичного проживання та навчання дітей. Якщо документи подати до 1 червня — виплати призначать з 1 лютого 2026 року.
- Пенсіонери та родини з непрацездатними особами. Йдеться про тих, кому раніше припинили допомогу через перевищення доходу. Тепер вони можуть подати заяву повторно — вже з урахуванням оновленого прожиткового мінімуму. У разі подання до 1 червня виплати нарахують з 1 січня 2026 року.
Якщо звернутися за допомогою після 1 червня 2026 року, гроші призначатимуть уже за загальним правилом — з місяця подання заяви, без донарахування за попередній період.