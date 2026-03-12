В Киеве поднимают цены на проезд — сколько придется платить в маршрутках
- С 14 марта стоимость проезда в частных маршрутках Киева вырастет на 5 грн и составит 20 грн за поездку.
- Тарифы на коммунальный транспорт - метро, трамваи, троллейбусы и автобусы - остаются неизменными.
В Киеве с 14 марта повысится стоимость проезда в частных маршрутках. Цена за поездку составит 20 грн для всех маршруток, осуществляющих перевозки в пределах столицы.
Некоторые перевозчики уже сообщили пассажирам об изменении тарифов.
Рост стоимости проезда в маршрутках Киева: что известно
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА уточнили, что городские власти устанавливают тарифы только для автобусных маршрутов общего пользования, которые работают в обычном режиме движения.
Это означает, что город регулирует цену проезда только на маршрутах муниципального пассажирского транспорта, а тарифы частных перевозчиков не устанавливаются.
Частные перевозчики информируют власти о повышении стоимости и объясняют его причины.
— Учитывая официальные письма от частных перевозчиков, работающих на маршрутной сети Киева, то с 14 марта стоимость проезда в маршрутных такси вырастет на 5 грн и составит 20 грн за поездку, — сообщил Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
В Департаменте отмечают, что частные перевозчики объясняют повышение тарифа рядом причин, прежде всего резким ростом стоимости дизельного топлива.
Частные компании добавляют, что повышение тарифа является вынужденной мерой из-за значительного роста расходов на дизельное топливо, запасные части и другие материально-технические ресурсы, необходимые для обеспечения стабильной работы транспорта и бесперебойной перевозки пассажиров.
— Подчеркиваем, что в городе остается неизменной стоимость поездок в коммунальном пассажирском транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта, — отмечают в Департаменте.
Изменения тарифа касаются только маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики в режиме маршрутного такси.