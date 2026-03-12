В Киеве с 14 марта повысится стоимость проезда в частных маршрутках. Цена за поездку составит 20 грн для всех маршруток, осуществляющих перевозки в пределах столицы.

Некоторые перевозчики уже сообщили пассажирам об изменении тарифов.

Рост стоимости проезда в маршрутках Киева: что известно

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА уточнили, что городские власти устанавливают тарифы только для автобусных маршрутов общего пользования, которые работают в обычном режиме движения.

Это означает, что город регулирует цену проезда только на маршрутах муниципального пассажирского транспорта, а тарифы частных перевозчиков не устанавливаются.

Частные перевозчики информируют власти о повышении стоимости и объясняют его причины.

— Учитывая официальные письма от частных перевозчиков, работающих на маршрутной сети Киева, то с 14 марта стоимость проезда в маршрутных такси вырастет на 5 грн и составит 20 грн за поездку, — сообщил Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В Департаменте отмечают, что частные перевозчики объясняют повышение тарифа рядом причин, прежде всего резким ростом стоимости дизельного топлива.

Частные компании добавляют, что повышение тарифа является вынужденной мерой из-за значительного роста расходов на дизельное топливо, запасные части и другие материально-технические ресурсы, необходимые для обеспечения стабильной работы транспорта и бесперебойной перевозки пассажиров.

— Подчеркиваем, что в городе остается неизменной стоимость поездок в коммунальном пассажирском транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта, — отмечают в Департаменте.

Изменения тарифа касаются только маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики в режиме маршрутного такси.

