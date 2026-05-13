Останні геополітичні події на Близькому Сході спричинили помітне підвищення вартості нафтопродуктів на світових ринках. Це, своєю чергою, відобразилося і на внутрішніх цінах у низці країн, зокрема й в Україні.

Що таке паливний збір та як це позначиться на туристах, читайте в нашому матеріалі.

Паливний збір у туризмі: що це таке

Через зростання витрат на пальне в окремих українських містах вже переглянули тарифи на проїзд в автобусах і маршрутних таксі. Перевізники пояснюють такі кроки необхідністю компенсувати підвищені витрати на пальне та підтримувати стабільність транспортних перевезень.

Підвищення цін на паливо відчутно позначилося і на туристичній галузі. Частина туроператорів та авіакомпаній вже попереджають клієнтів про можливе запровадження або коригування паливних зборів в Україні у 2026 році, які можуть додаватися до вартості подорожей.

Що таке паливний збір в авіаквитках

У туристичній агенції Viaggio розповіли, що паливний збір є додатковою складовою вартості авіаквитка, яку визначає авіакомпанія. Його розмір не є фіксованим і залежить від кількох ключових чинників:

поточної вартості авіаційного пального

валютного курсу

напрямку та тривалості перельоту

внутрішньої політики конкретного авіаперевізника

Навіть після підтвердження бронювання остаточна сума паливного збору може бути переглянута авіакомпанією аж до моменту випуску квитків. Це пов’язано з коливаннями ринку та змінами витрат перевізників.

Важливі уточнення для мандрівників:

паливний збір не є додатковою комісією турагентства

його встановлює виключно авіакомпанія або туроператор

зміни можуть стосуватися як регулярних, так і чартерних рейсів

у разі коригування вартості туристів обов’язково інформують додатково

Чи законне впровадження паливного збору для туристів

Але паливний збір поширюється не лише на тури, які потребують авіа перельоту. Підвищити можуть і вартість автобусного туру. Відповідно до статті 20 Закону України про туризм, підвищення вартості туристичного продукту та запровадження додаткових платежів, зокрема паливного збору в Україні, є законним за умови дотримання визначених норм.

Закон передбачає, що після підписання договору на туристичне обслуговування вартість туру може бути переглянута лише у визначених випадках.

Йдеться про ситуації, коли необхідно врахувати:

зміни тарифів на транспортні послуги

введення нових або підвищення чинних податків, зборів та інших обов’язкових платежів

коливання курсу гривні щодо іноземної валюти, у якій сформована ціна туру

Перегляд ціни туристичного продукту дозволяється не пізніше ніж за 20 днів до початку подорожі. Водночас збільшення вартості не може перевищувати 5% від початково узгодженої суми.

Якщо підвищення перевищує цей ліміт, турист отримує право відмовитися від договору, а туроператор або турагент зобов’язаний повернути всі раніше сплачені кошти.

До початку подорожі як турист, так і туроператор можуть ініціювати зміну умов договору або його розірвання, якщо змінюються істотні обставини, на яких ґрунтувалася угода. Зокрема, це може бути пов’язано з:

погіршенням умов подорожі або зміною строків туру непередбаченим зростанням транспортних тарифів введенням нових або підвищенням існуючих податків і зборів суттєвими коливаннями валютного курсу, що впливають на вартість туру взаємною домовленістю сторін

Таким чином, механізм зміни ціни туристичного продукту, включно з можливим паливним збором, прямо передбачений чинним законодавством і застосовується у випадках об’єктивних економічних змін, що впливають на формування вартості подорожі.

