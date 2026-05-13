Паливний збір в Україні: що це таке та як він впливає на вартість подорожей
- Через події на Близькому Сході подорожчала нафта, що вплинуло на ціни пального.
- В Україні в окремих містах вже зросла вартість проїзду в транспорті.
- У туризмі попереджають про можливі паливні збори в ціні подорожей.
Останні геополітичні події на Близькому Сході спричинили помітне підвищення вартості нафтопродуктів на світових ринках. Це, своєю чергою, відобразилося і на внутрішніх цінах у низці країн, зокрема й в Україні.
Паливний збір у туризмі: що це таке
Через зростання витрат на пальне в окремих українських містах вже переглянули тарифи на проїзд в автобусах і маршрутних таксі. Перевізники пояснюють такі кроки необхідністю компенсувати підвищені витрати на пальне та підтримувати стабільність транспортних перевезень.
Підвищення цін на паливо відчутно позначилося і на туристичній галузі. Частина туроператорів та авіакомпаній вже попереджають клієнтів про можливе запровадження або коригування паливних зборів в Україні у 2026 році, які можуть додаватися до вартості подорожей.
Що таке паливний збір в авіаквитках
У туристичній агенції Viaggio розповіли, що паливний збір є додатковою складовою вартості авіаквитка, яку визначає авіакомпанія. Його розмір не є фіксованим і залежить від кількох ключових чинників:
- поточної вартості авіаційного пального
- валютного курсу
- напрямку та тривалості перельоту
- внутрішньої політики конкретного авіаперевізника
Навіть після підтвердження бронювання остаточна сума паливного збору може бути переглянута авіакомпанією аж до моменту випуску квитків. Це пов’язано з коливаннями ринку та змінами витрат перевізників.
Важливі уточнення для мандрівників:
- паливний збір не є додатковою комісією турагентства
- його встановлює виключно авіакомпанія або туроператор
- зміни можуть стосуватися як регулярних, так і чартерних рейсів
- у разі коригування вартості туристів обов’язково інформують додатково
Чи законне впровадження паливного збору для туристів
Але паливний збір поширюється не лише на тури, які потребують авіа перельоту. Підвищити можуть і вартість автобусного туру. Відповідно до статті 20 Закону України про туризм, підвищення вартості туристичного продукту та запровадження додаткових платежів, зокрема паливного збору в Україні, є законним за умови дотримання визначених норм.
Закон передбачає, що після підписання договору на туристичне обслуговування вартість туру може бути переглянута лише у визначених випадках.
Йдеться про ситуації, коли необхідно врахувати:
- зміни тарифів на транспортні послуги
- введення нових або підвищення чинних податків, зборів та інших обов’язкових платежів
- коливання курсу гривні щодо іноземної валюти, у якій сформована ціна туру
Перегляд ціни туристичного продукту дозволяється не пізніше ніж за 20 днів до початку подорожі. Водночас збільшення вартості не може перевищувати 5% від початково узгодженої суми.
Якщо підвищення перевищує цей ліміт, турист отримує право відмовитися від договору, а туроператор або турагент зобов’язаний повернути всі раніше сплачені кошти.
До початку подорожі як турист, так і туроператор можуть ініціювати зміну умов договору або його розірвання, якщо змінюються істотні обставини, на яких ґрунтувалася угода. Зокрема, це може бути пов’язано з:
- погіршенням умов подорожі або зміною строків туру
- непередбаченим зростанням транспортних тарифів
- введенням нових або підвищенням існуючих податків і зборів
- суттєвими коливаннями валютного курсу, що впливають на вартість туру
- взаємною домовленістю сторін
Таким чином, механізм зміни ціни туристичного продукту, включно з можливим паливним збором, прямо передбачений чинним законодавством і застосовується у випадках об’єктивних економічних змін, що впливають на формування вартості подорожі.