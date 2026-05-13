Останні геополітичні події на Близькому Сході спричинили помітне підвищення вартості нафтопродуктів на світових ринках. Це, своєю чергою, відобразилося і на внутрішніх цінах у низці країн, зокрема й в Україні.

Паливний збір у туризмі: що це таке

Через зростання витрат на пальне в окремих українських містах вже переглянули тарифи на проїзд в автобусах і маршрутних таксі. Перевізники пояснюють такі кроки необхідністю компенсувати підвищені витрати на пальне та підтримувати стабільність транспортних перевезень.

Підвищення цін на паливо відчутно позначилося і на туристичній галузі. Частина туроператорів та авіакомпаній вже попереджають клієнтів про можливе запровадження або коригування паливних зборів в Україні у 2026 році, які можуть додаватися до вартості подорожей.

Що таке паливний збір в авіаквитках

У туристичній агенції Viaggio розповіли, що паливний збір є додатковою складовою вартості авіаквитка, яку визначає авіакомпанія. Його розмір не є фіксованим і залежить від кількох ключових чинників:

  • поточної вартості авіаційного пального
  • валютного курсу
  • напрямку та тривалості перельоту
  • внутрішньої політики конкретного авіаперевізника

Навіть після підтвердження бронювання остаточна сума паливного збору може бути переглянута авіакомпанією аж до моменту випуску квитків. Це пов’язано з коливаннями ринку та змінами витрат перевізників.

Важливі уточнення для мандрівників:

  • паливний збір не є додатковою комісією турагентства
  • його встановлює виключно авіакомпанія або туроператор
  • зміни можуть стосуватися як регулярних, так і чартерних рейсів
  • у разі коригування вартості туристів обов’язково інформують додатково

Чи законне впровадження паливного збору для туристів

Але паливний збір поширюється не лише на тури, які потребують авіа перельоту. Підвищити можуть і вартість автобусного туру. Відповідно до статті 20 Закону України про туризм, підвищення вартості туристичного продукту та запровадження додаткових платежів, зокрема паливного збору в Україні, є законним за умови дотримання визначених норм.

Закон передбачає, що після підписання договору на туристичне обслуговування вартість туру може бути переглянута лише у визначених випадках. 

Йдеться про ситуації, коли необхідно врахувати:

  • зміни тарифів на транспортні послуги
  • введення нових або підвищення чинних податків, зборів та інших обов’язкових платежів
  • коливання курсу гривні щодо іноземної валюти, у якій сформована ціна туру

Перегляд ціни туристичного продукту дозволяється не пізніше ніж за 20 днів до початку подорожі. Водночас збільшення вартості не може перевищувати 5% від початково узгодженої суми.

Якщо підвищення перевищує цей ліміт, турист отримує право відмовитися від договору, а туроператор або турагент зобов’язаний повернути всі раніше сплачені кошти.

До початку подорожі як турист, так і туроператор можуть ініціювати зміну умов договору або його розірвання, якщо змінюються істотні обставини, на яких ґрунтувалася угода. Зокрема, це може бути пов’язано з:

  1. погіршенням умов подорожі або зміною строків туру
  2. непередбаченим зростанням транспортних тарифів
  3. введенням нових або підвищенням існуючих податків і зборів
  4. суттєвими коливаннями валютного курсу, що впливають на вартість туру
  5. взаємною домовленістю сторін

Таким чином, механізм зміни ціни туристичного продукту, включно з можливим паливним збором, прямо передбачений чинним законодавством і застосовується у випадках об’єктивних економічних змін, що впливають на формування вартості подорожі.

