В Украине с 1 мая предусмотрен ряд изменений, в частности обновляются тарифы на парковку в Киеве, а Укрзализныця вводит динамическое ценообразование на билеты в вагонах СВ и первого класса Интерсити.

Кроме того, стартует новый период назначения субсидий на неотапливаемый сезон. В то же время за газ и электроэнергию украинцы будут платить по привычным тарифам.

Также еще на месяц продлена программа Кэшбек на топливо и период подачи заявлений для пересмотра помощи на проживание для тех ВПЛ, которым она была прекращена.

Более подробно об этих изменениях с 1 мая, а также о других обновлениях — читайте в материале Фактов ICTV.

Цена на газ

С 1 мая 2026 года цена на газ останется без изменений — 7,96 грн/м³ с НДС. Тариф зафиксировала главная газоснабжающая компания Украины Нафтогаз, которая обслуживает около 98% бытовых потребителей.

Таковой тариф будет действовать до 30 апреля 2027 года.

На рынке Украины также есть и другие поставщики газа, которые предлагают годовые тарифы в пределах 7,96-9,99 грн за куб., а отдельные коммерческие пакеты могут предусматривать переменную ежемесячную цену до 24-26 грн.

Основные тарифы поставщиков:

7,96 грн/м³ — минимальное предложение на рынке;

7,98–8,46 грн/м³ – средний сегмент;

9,99 грн/м³ — самый дорогой фиксированный тариф;

до 25,99 грн/м³ — сменные коммерческие предложения.

Как сообщил Денис Шмыгаль, регулятор утвердил новые, более реалистичные предельные цены на рынке “на сутки вперед”, внутрисуточном и балансирующем рынке. Они начнут действовать с 1 мая, что сделает работу газовой генерации более рентабельной.

Тарифы на электроэнергию

Цены на электроэнергию в Украине останутся прежними до 31 октября 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Таким образом, в мае тариф на свет для большинства украинцев будет составлять 4,32 грн за кВт/ч.

В то же время пользователи электроотопления до 1 октября будут платить по стандартному тарифу вместо льготного.

Сэкономить можно благодаря льготам или двухзонному счетчику с ночным тарифом 2,16 грн за кВт/ч.

Субсидии на неотапливаемый сезон

С 1 мая начинается новый период назначения субсидий на неотапливаемый сезон, который будет действовать до 30 сентября.

Как сообщило ГУ Пенсионного фонда, для большинства домохозяйств ничего делать не нужно — ведомство проверит право на субсидию и рассчитает размер автоматически.

Обратиться в Пенсионный фонд по перерасчету субсидии следует тем, у кого изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства. Это необходимо сделать в течение 30 дней с момента обновления.

Подать заявление и декларацию нужно и отдельным категориям граждан:

тем, кто не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял “0”;

в случае аренды жилого помещения, в котором фактически проживают и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

если в доме проживает меньшее количество человек, чем зарегистрировано;

если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;

если в составе домохозяйства есть внутриперемещенные лица.

Подать документы можно по почте или лично, обратившись в любой из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Также заявления принимаются через мобильное приложение ведомства, а также через портал Дія (введя в поиске Заявление на субсидию).

Также это можно сделать в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Обновление цен на билеты УЗ

Укрзализныця вводит динамическое ценообразование на билеты в вагонах СВ (стоимость на международные сообщения вырастет ориентировочно на 20%) и первого класса Интерсити.

В тоже время цена билетов будет зависеть от сезона, дня недели, времени покупки, а также заполненности вагона.

Для пассажиров плацкарта, купе и второго класса условия останутся прежними. Полученные от повышения цен деньги будут направлены на модернизацию вагонов.

В Минразвитии отметили, что новые правила будут касаться менее 10% пассажиров, а для остальных условия не изменятся.

Новые женские вагоны в трех поездах

Уже открыта продажа на женские купе для следующих поездов с отправлением с 1 мая:

№7 Харьков — Одесса;

№12 Львов — Одесса;

№92 Львов — Киев.

Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы.

Ниже — полный перечень направлений с 1 мая:

№1/2 Харьков — Ворохта;

№3/4 Запорожье — Ужгород;

№5/6 Запорожье — Ясиня;

№15/16 Харьков — Ясиня;

№17/18 Харьков — Ужгород;

№22/21 Львов — Харьков;

№26/25 Одесса — Ясиня;

№29/30 Киев — Ужгород;

№38/37 Киев — Запорожье;

№41/42 Днепр — Трускавец;

№43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№75/76 Киев — Кривой Рог;

№81/82 Киев — Ужгород;

№95/96 Киев — Рахов;

№98/97 Ковель — Киев;

Помощь ВПЛ

Министерство социальной политики наработало изменения в Постановление, регулирующее порядок предоставления помощи на проживание для ВПЛ.

Они предусматривают, что выплаты на детей предоставляются независимо от дохода родителей при условии соответствия семьи критериям, определенным Порядком по имущественному положению, фактическому месту проживания и обучению детей. Начисление помощи предусмотрено за период с 1 февраля 2026 года.

Еще одно важное изменение коснется нетрудоспособных лиц из числа ВПЛ. В связи с повышением прожиточного минимума, внутренне перемещенные лица, которым прекратили помощь на проживание из-за превышения предельного дохода, теперь могут подать документы на пересмотр выплат с 1 января 2026 года.

Период подачи заявлений продлен до 1 июня 2026 года.

Также было продлено максимальное количество шестимесячных периодов выплат с четырех до пяти. Это позволит наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше.

В то же время размеры пособия на проживание переселенцам остались без изменений: 3 000 грн – ежемесячно для детей и лиц с инвалидностью, 2 000 грн – для других категорий.

Продолжение военного положения и мобилизации

С 4 мая 2026 на 90 суток, то есть до 2 августа, в Украине продлено военное положение и мобилизация. Данное решение приняла Верховная рада 28 апреля, проголосовав за законопроекты №15197 и №15198.

30 апреля президент Владимир Зеленский подписал данные документы.

В то же время следует отметить, что военное положение – это специальный правовой режим, введенный после начала полномасштабной войны в Украине.

Он предполагает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления, что необходимо для эффективного реагирования на угрозы и отпор вооруженной агрессии.

Проверка логистического обеспечения военных на передовой

После обнародования ситуации на Харьковском направлении, где военные 14 бригады 2 механизированного батальона ВСУ, по сообщениям в сети, в течение восьми месяцев не дополучали еду и питьевую воду и находились в крайне сложных условиях, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал важное поручение.

Так, согласно ему, командующие группировок и командиры корпусов до 20 мая должны проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи на переднем крае обороны.

Также они обязаны принять все меры для обеспечения военных средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.

Кэшбек на горючее

До 31 мая из-за сохранения высоких цен на горючее и спрос среди украинцев была продолжена программа.

В то же время, с 1 мая будет действовать ограничение, согласно которому один пользователь сможет получить максимум 500 грн кэшбека в месяц.

В Кабмине объяснили, что это решение отвечает реальным выплатам большинства участников. Такой подход должен сохранить поддержку как можно большему числу людей.

Размер возврата зависит от типа топлива:

15% — для дизеля;

10% — для бензина;

5% — для автогаза.

В среднем это дает экономию от 2 до 13 гривен на литре.

Изменения для водителей при пересечении ПП Рава-Русская

Ориентировочно до 1 июня 2026 года в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска Рава-Русская с украинской стороны будут продолжаться ремонтные работы дорожного покрытия, Госпогранслужба просит водителей учесть это при пересечении границы.

Ремонт будет производиться поэтапно на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины. В связи с этим движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы.

В период проведения работ возможны незначительные изменения в ритмичности пропускных операций.

Обновление тарифов на парковку в Киеве

С 27 апреля в Киеве начнут действовать новые тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки, сообщает Киевский городской совет.

Стоимость почасовой парковки на площадках КП Киевтранспарксервис будет составлять:

в I зоне – 40 грн в час;

во ІІ зоне – 30 грн в час;

в ІІІ зоне – 10 грн в час.

В то же время для граждан-налогоплательщиков в городе вводится почти 90% скидка на месячную подписку на парковку. Ее стоимость будет составлять:

ІІІ зона – 299 грн в месяц;

ІІ зона – 999 грн в месяц;

весь Киев без ограничений – 1499 грн в месяц.

Оформить подписку можно будет через приложение Киев Цифровой с 8:00 27 апреля.

Начало основной сессии НМТ с 20 мая

Основная сессия НМТ будет проводиться с 20 мая по 25 июня 2026 года. Приглашения станут доступны для загрузки с 10 мая 2026 года.

Дату, место и время проведения тестирования каждый участник узнает в своем приглашении в личном кабинете.

Для этого нужно:

Войти в свой персональный кабинет на официальном сайте УЦОКО.

Загрузить приглашение, которое будет доступно в соответствии с указанными выше сроками.

Ознакомиться с деталями, указанными в приглашении, по проведению тестирования.

Напомним, что регистрация на НМТ в 2026 году началась 5 марта и длилась до 2 апреля.

